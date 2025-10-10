(AUDIO) Încep lucrările la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul „Miron Costin” din Iași

Foto: dav

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2025, 11:20

Primăria Iași a semnat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare, consolidare și extindere la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Liceul „Miron Costin”.

Edilul Mihai Chirica a declarat că același demers va fi făcut și la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, atunci când va fi eliberat corpul de clădire unde ar urma să fie efectuate lucrările.

Mihai Chirica: Pentru două dintre ele s-au și emis ordinele de începere a lucrărilor și deja la unul dintre ele săpătura de fundație este gata, mă refer la ”Miron Costin”. Pentru liceul ”Eminescu”, extindere, corp, școală s-a emis ordinul de începere a lucrurilor și de săptămâna viitoare începe efectiv lucrările pentru a fi finalizate până la sfârșitul lunii iulie anul viitor. La liceul ”Ibrăileanu”, acolo situația este un pic mai complicată. Trebuie să ne dea câte un tronson liber fără elevi, ca să nu mai pățim cum am pățit cu celelalte școli, care ne-au dus la întârzere și până la un an de zile, din cauza faptului că am lucrat cu elevii în școală. Dacă nu găsim înțelegere, va trebui să abandonăm acest proiect.

Proiectele se desfășoară prin Programul „Școli sigure și sănătoase”. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)