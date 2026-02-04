(AUDIO) Iașiul face pasul spre decizii locale asistate de Inteligența Artificială

Publicat de Lucian Bălănuţă, 4 februarie 2026, 15:40 / actualizat: 5 februarie 2026, 7:15

Un consorțiu local a fost înființat la Iași de către Primăria municipiului, filiala din Iași a Academiei Române și cele cinci universități de stat, în vederea folosirii Inteligenței Artificiale în adoptarea unor decizii locale.

Primarul, Mihai Chirica, a declarat că în perioada următoare se va stabili cine va gestiona baza de date.





Sistemul Inteligenței Artificiale va procesa întreaga bază de date privind traficul din municipiu și va fi integrat Sistemului de Management al Traficului.

Pe de altă parte noul sistem va fi folosit și într-o viitoare etapă a Digitalizării Serviciilor Publice din Municipiu, a mai explicat edilul.

(Constantin Mihai/ FOTO Radio Iași)