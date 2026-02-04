Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iașiul face pasul spre decizii locale asistate de Inteligența Artificială

(AUDIO) Iașiul face pasul spre decizii locale asistate de Inteligența Artificială

(AUDIO) Iașiul face pasul spre decizii locale asistate de Inteligența Artificială

Publicat de Lucian Bălănuţă, 4 februarie 2026, 15:40 / actualizat: 5 februarie 2026, 7:15

Un consorțiu local a fost înființat la Iași de către Primăria municipiului, filiala din Iași a Academiei Române și cele cinci universități de stat, în vederea folosirii Inteligenței Artificiale în adoptarea unor decizii locale.

Primarul, Mihai Chirica, a declarat că în perioada următoare se va stabili cine va gestiona baza de date.



Sistemul Inteligenței Artificiale va procesa întreaga bază de date privind traficul din municipiu și va fi integrat Sistemului de Management al Traficului.

Pe de altă parte noul sistem va fi folosit și într-o viitoare etapă a Digitalizării Serviciilor Publice din Municipiu, a mai explicat edilul.

(Constantin Mihai/ FOTO Radio Iași)

Etichete:
(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:55

(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală

Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală, într-un context în care România se confruntă cu o...

(AUDIO) Asociația Mindcare for All a lansat un toolkit de alfabetizare emoțională digitală
(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:51

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului

Activitatea cabinetului de medicină dentară din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ va fi monitorizată de conducerea Spitalului...

(AUDIO) Cabinetul stomatologic din UPU Piatra-Neamț, monitorizat de conducerea spitalului
Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:33

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi

Primăria oraşului Flămânzi, din judeţul Botoşani, a demarat o campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de...

Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 12:30

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca...

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:22

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști

Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală, nemulțumite de de măsurile luate prin aplicarea legii 141/2025. La manifestație...

(AUDIO) Sindicatele din educație protestează, astăzi, în capitală. Din județul Iași vor fi prezenți aproximativ 50 de sindicaliști
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 10:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta educațională și condițiile de admitere pentru anul universitar...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă 229 de programe de studii pentru admiterea 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 09:30

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest

Sindicaliştii din educaţie vor protesta în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Executiv, care – spun ei –...

(AUDIO) Profesorii din toată țara ies astăzi în stradă. 24 de reprezentanți ai sindicatelor din învățământul vasluian participă la protest
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:31

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației

În vederea extinderii sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în diferite situații de urgență, în perioada 4...

Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației