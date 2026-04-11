(AUDIO) Iași: Program special în spitale și farmacii de Paște

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 10:00

În județul Iași, toate unitățile medicale de urgență funcționează în regim de permanență în perioada Sărbătorilor de Paște.

De asemenea, mai multe farmacii au program non-stop.

Autoritățile recomandă populației să apeleze la serviciile de urgență doar în cazuri justificate.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Iași, Marius Voicescu: ”Ne referim la spitalele care asigură urgențele medicale prin unități de primire urgențe la nivelul județului Iași, și anume Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Clinic ”Sfântul Spiridon”, de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” din Iași și Unitatea de Primire Urgențe de la Spialul Municipal Pașcani. Graficul gărzilor de la toate unitățile medicale poate fi consultat accesând site-ul www.dsp.iași.ro. În ceea ce privește maternitățile, putem spune că la nivelul județului Iași, în data de 13 aprilie, urgențele medicale sunt asigurate de Spitalul Clinic ”Elena Doamna” și Spitalul Clinic ”Cuza Vodă” în zilele de 10, 11 și 12 aprilie. Mai menționăm farmaciile de gardă care sunt existente la nivelul județului Iași, mai exact în Iași în Pașcani și, desigur, centrele de permanență. Datele de contact și zonele arondate centrelor pot fi aflate de asemenea accesând site-ul www.dsp.iași.ro”

 

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

