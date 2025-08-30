Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Guvernul taie finanțarea PNRR pentru trei unități de învățământ din municipiul Iași

(AUDIO) Guvernul taie finanțarea PNRR pentru trei unități de învățământ din municipiul Iași

(AUDIO) Guvernul taie finanțarea PNRR pentru trei unități de învățământ din municipiul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 10:53

Măsurile de austeritate impuse de guvern vor determina ca lucrările de construire a unui nou corp de clădire la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași să fie efectuate din fondurile proprii ale Primăriei.

Vor fi afectate și lucrările avute în vedere la Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” și la Liceul „Miron Costin”.

Edilul Mihai Chirica a explicat că în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan s-a ajuns la concluzia că este retrasă întreaga finanțare, prin Programul de Redresare și Reziliență, pentru cele trei unități de învățământ din municipiul Iași.

În ceea ce privește lucrările de eficientizare energetică desfășurate la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, acestea ar putea fi gata până la sfârșitul anului, a precizat Mihai Chirica:Pe lângă lucrările de reabilitare energetică, de eficiență energetică pe care le facem pe patru clădiri și vorbesc despre clădirea internat, foarte importantă pentru noi, monument istoric, care sperăm să o terminăm până la sfârșitul anului. Avem și sala de sport, tot cu finalizare până la sfârșitul anului, corp școală și cantină care vor fi finalizate până în august anul viitor. Mai avem și o extindere a școlii, un proiect care, personal, ca viziune îmi aparține și pe care nu vreau să-l abandonez pentru că parte dintre contracte s-au semnat mai târziu. Așa a fost linia de finanțare, o parte dintre ele s-au semnat la sfârșitul anului 2024, o parte la începutul anului 2025 și nu a fost timp de parcurs toate procedurile, mai ales acolo unde am trecut și printr-o fază de proiectare și obținerea autorizației și în această situație este și extinderea corpului pentru Colegiul Eminescu. Acolo vom aborda pe funduri proprii.”

Pentru Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul „Miron Costin”, unde au fost semnate contractele de lucrări, proiectele privind extinderea corpurilor de clădiri vor fi începute din fondurile proprii ale Primăriei, urmând să fie decontate după 1 ianuarie 2027, a mai spus edilul Mihai Chirica: ”Celelalte două școli, care făceau parte din același pachet, au reușit să depășească faza de licitație, mă refer la ”Miron Costin” extindere și la ”Garabet Ibrăilanu”, acolo am și semnat contractele de lucrări. Spune legea că trebuie suspendat până la sfârșitul anului 2026 începerea lucrărilor datorită deficitului, dar eu am să propun Ministerului Dezvoltării ca să suportăm noi demararea lucrărilor până în 2026, iar din 2027 să ne dea banii înapoi și noi să investim în alte școli, așa cum de altfel avem un program lărgit pentru partea de învățământ preuniversitar în momentul de față.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:37

(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută

Astăzi și mâine, la Iași, are loc cea de-a patra ediție a Festivalului caritabil Inimo. Spre deosebire de anii anteriori evenimentul va avea loc...

(AUDIO) Inimo 2025 – Festivalul oamenilor care ajută
CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:15

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat vineri că a identificat şi a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii...

CNAS propune criterii pentru modificarea compensării medicamentelor, fără creşteri majore
MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:10

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays

Pentru 87 de turişti români, dintre cei 677 aflaţi în străinătate în sejururi prin agenţia de turism Cocktail Holidays, se caută soluţii...

MEDAT: Se caută soluţii pentru revenirea din străinătate a 87 de turişti români, clienţi ai Cocktail Holidays
IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 09:09

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport. În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00,...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:59

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative...

Ilie Bolojan: Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete; măsurile privind administraţia publică – discutate duminică
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:50

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul...

Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:46

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat vineri pe aliaţi să ridice rapid discuţiile privind garanţiile de securitate pentru...

Zelenski vrea discuţii la nivel mai înalt privind garanţiile de securitate săptămâna viitoare
Prim plan sâmbătă, 30 august 2025, 08:40

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat, vineri, proiectul de măsuri în domeniul sănătăţii adoptat de Guvern, subliniind că...

Rogobete, după adoptarea pachetului pe sănătate: Nu ne aşteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci să menţinem bugetul existent