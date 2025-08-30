(AUDIO) Guvernul taie finanțarea PNRR pentru trei unități de învățământ din municipiul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2025, 10:53

Măsurile de austeritate impuse de guvern vor determina ca lucrările de construire a unui nou corp de clădire la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași să fie efectuate din fondurile proprii ale Primăriei.

Vor fi afectate și lucrările avute în vedere la Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” și la Liceul „Miron Costin”.

Edilul Mihai Chirica a explicat că în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan s-a ajuns la concluzia că este retrasă întreaga finanțare, prin Programul de Redresare și Reziliență, pentru cele trei unități de învățământ din municipiul Iași.

În ceea ce privește lucrările de eficientizare energetică desfășurate la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, acestea ar putea fi gata până la sfârșitul anului, a precizat Mihai Chirica: ”Pe lângă lucrările de reabilitare energetică, de eficiență energetică pe care le facem pe patru clădiri și vorbesc despre clădirea internat, foarte importantă pentru noi, monument istoric, care sperăm să o terminăm până la sfârșitul anului. Avem și sala de sport, tot cu finalizare până la sfârșitul anului, corp școală și cantină care vor fi finalizate până în august anul viitor. Mai avem și o extindere a școlii, un proiect care, personal, ca viziune îmi aparține și pe care nu vreau să-l abandonez pentru că parte dintre contracte s-au semnat mai târziu. Așa a fost linia de finanțare, o parte dintre ele s-au semnat la sfârșitul anului 2024, o parte la începutul anului 2025 și nu a fost timp de parcurs toate procedurile, mai ales acolo unde am trecut și printr-o fază de proiectare și obținerea autorizației și în această situație este și extinderea corpului pentru Colegiul Eminescu. Acolo vom aborda pe funduri proprii.”

Pentru Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul „Miron Costin”, unde au fost semnate contractele de lucrări, proiectele privind extinderea corpurilor de clădiri vor fi începute din fondurile proprii ale Primăriei, urmând să fie decontate după 1 ianuarie 2027, a mai spus edilul Mihai Chirica: ”Celelalte două școli, care făceau parte din același pachet, au reușit să depășească faza de licitație, mă refer la ”Miron Costin” extindere și la ”Garabet Ibrăilanu”, acolo am și semnat contractele de lucrări. Spune legea că trebuie suspendat până la sfârșitul anului 2026 începerea lucrărilor datorită deficitului, dar eu am să propun Ministerului Dezvoltării ca să suportăm noi demararea lucrărilor până în 2026, iar din 2027 să ne dea banii înapoi și noi să investim în alte școli, așa cum de altfel avem un program lărgit pentru partea de învățământ preuniversitar în momentul de față.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)