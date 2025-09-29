(AUDIO/FOTO) Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a deschis noul an universitar. Rectorul UAIC, prof.dr. Liviu-George Maha: „Studenții merituoși trebuie recompensați”.

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 10:52

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, la această oră, festivitățile de deschidere a anului academic.

Rectorul Universității, Liviu George Maha, a declarat că și în acest an admiterea la cea mai veche universitate din România a înregistrat cifre record de concurență.

Referindu-se la burse, el a subliniat faptul că la nivel național s-a stabilit ca din fonduri proprii fiecare universitate să asigure bani și pentru burse sociale.

Liviu-George Maha a mai spus că întreaga metodologie de acordare a burselor este regândită și se așteaptă normele metodologice de aplicare care vor fi stabiltie la nivel national. Rectorul UAIC s-a referit și la protestele studenților ce ar urma să se desfășoare astăzi: ”Studenții au fost dintotdeauna o voce, o voce importantă în comunitate, în societate și e bine să își consolideze acest rol de partener în dialogul cu puterea politică, cu administrația centrală. E un protest împotriva deciziilor luate la nivel guvernamental, e un protest simbolic pentru că arată că începutul de an universitar nu e doar festiv, ci e întâmpinat și cu probleme din perspectiva studenților. Sperăm ca acest cadru mai puțin favorabil în ceea ce înseamnă formele de sprijinire al studenților să fie și o ocazie pentru a regândi acest sistem de sprijinire al lor. Am subliniat în repetate rânduri că e bine să separăm ceea ce înseamnă stimularea performanței de ceea ce înseamnă sprijinul social.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

