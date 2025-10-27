(AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 12:55

Cele două tunuri din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate. Piesele străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare, ca simbol al sacrificiului ostașilor români căzuți pentru independență.

Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, a declarat că proiectul are o valoare de aproximativ 98 de mii de lei, iar perioada de restaurare este una scurtă, tunurile urmând să fie remontate în preajma Zilei Naționale: ”Timpul și-a spus cuvântul și peste ele, chiar dacă sunt tunuri Krupp, totuși ele vor avea nevoie de intervenție și colegii noștri de la Centrul de Restaurare și Conservare a Patrimonului din cadrul Palatului Culturii vor face tot posibilul ca în următoarele săptămâni, rând pe rând, fiecare piesă să fie verificată, salvată și adusă într-o stare de normalitate. Astfel încât ne dorim noi, ca pe data de 1 decembrie, atunci când se va face retragerea cu torțe a ostașilor români, să putem reinaugura aceste tunuri. Valoarea proiectului este de aproximativ 98.000 de lei, acum în funcție de ceea ce vom găsi când ele vor fi desfăcute, e posibil ca această sumă să varieze. Fondurile sunt publice, 100%, o parte de la primărie, o altă parte de la Ateneul Național din Iași și o mică parte și de la Palatul Culturii din Iași.”

Șeful Centrului de Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural Mobil din Iași, Codrin Lăcătușu, a precizat că tunurile sunt puternic deteriorate, fiind afectate atât componenta de lemn cât și cea metalică: ”Aceste tunuri au fost expuse întemperiilor, variații mari de temperatură, de umiditate. După cum se vede, lemnul este destul de deteriorat. Metalul este ancrasat, deci va fi supus în o operațiuni de curățare fizico-chimică și mecanică. Vom vedea pe parcursul desfășurării lucrărilor ce probleme mai apar. Avem toată încrederea și tot optimismul, dat fiind, să zic, timpul relativ scurt pus la dispoziție. Sperăm să țină și vremea cu noi și să ne putem desfășura lucrările așa cum ne dorim.”

Cele două tunuri au calibrul de 78,5 milimetri și au fost donate Iașului de către regele Carol I în anul 1883, la momentul dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)