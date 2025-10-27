Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

(AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

(AUDIO/FOTO) Tunurile din faţa Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 12:55

Cele două tunuri din fața Palatului Culturii din Iași vor fi restaurate. Piesele străjuiesc statuia domnitorului Ștefan cel Mare, ca simbol al sacrificiului ostașilor români căzuți pentru independență.

Managerul Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, a declarat că proiectul are o valoare de aproximativ 98 de mii de lei, iar perioada de restaurare este una scurtă, tunurile urmând să fie remontate în preajma Zilei Naționale: ”Timpul și-a spus cuvântul și peste ele, chiar dacă sunt tunuri Krupp, totuși ele vor avea nevoie de intervenție și colegii noștri de la Centrul de Restaurare și Conservare a Patrimonului din cadrul Palatului Culturii vor face tot posibilul ca în următoarele săptămâni, rând pe rând, fiecare piesă să fie verificată, salvată și adusă într-o stare de normalitate. Astfel încât ne dorim noi, ca pe data de 1 decembrie, atunci când se va face retragerea cu torțe a ostașilor români, să putem reinaugura aceste tunuri. Valoarea proiectului este de aproximativ 98.000 de lei, acum în funcție de ceea ce vom găsi când ele vor fi desfăcute, e posibil ca această sumă să varieze. Fondurile sunt publice, 100%, o parte de la primărie, o altă parte de la Ateneul Național din Iași și o mică parte și de la Palatul Culturii din Iași.”

Șeful Centrului de Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural Mobil din Iași, Codrin Lăcătușu, a precizat că tunurile sunt puternic deteriorate, fiind afectate atât componenta de lemn cât și cea metalică: ”Aceste tunuri au fost expuse întemperiilor, variații mari de temperatură, de umiditate. După cum se vede, lemnul este destul de deteriorat. Metalul este ancrasat, deci va fi supus în o operațiuni de curățare fizico-chimică și mecanică. Vom vedea pe parcursul desfășurării lucrărilor ce probleme mai apar. Avem toată încrederea și tot optimismul, dat fiind, să zic, timpul relativ scurt pus la dispoziție. Sperăm să țină și vremea cu noi și să ne putem desfășura lucrările așa cum ne dorim.”

Cele două tunuri au calibrul de 78,5 milimetri și au fost donate Iașului de către regele Carol I în anul 1883, la momentul dezvelirii statuii lui Ștefan cel Mare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:19

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:37

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat...

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:22

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului i-a revenit scriitoarei Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul „Castelul din...

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 05:18

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO