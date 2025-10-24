(AUDIO/FOTO) Primul Centru Cultural Japonez din regiunea de Nord-Est a țării a fost inaugurat astăzi, la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 octombrie 2025, 12:59

Primul Centru Cultural Japonez din regiunea de Nord-Est a țării a fost inaugurat astăzi, la Iași, în prezența ambasadorului Japoniei la București.

Excelența Sa, Takashi Katae, a afirmat că Iașiul nu este important doar pe plan cultural și academic, ci și din punct de vedere al potențialului pentru investiții. Este, de altfel, unul dintre motivele pentru care, în aceste zile, se desfășoară Forumul Inovării România-Japonia: ”Aici se vor concretiza schimburile culturale româno-japoneze. Este primul pas pentru a extinde schimburile noastre culturale. Pe de altă parte, să nu uităm că Iașul găzduiește în aceste zile cea de a treia ediție a Forumului Inovării Româno-Japoneze. Este un eveniment dedicat oamenilor de afaceri. Amândouă evenimentele fac să ne cunoaștem mai bine, cultural și investițional, și asta va determina schimburi culturale, academice, dar și de afaceri pentru a întări relațiile noastre.”

Este un pas important pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări, a declarat rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Liviu Maha.

Sediul este unul provizoriu, a explicat acesta, și a precizat că locația finală va fi, cel mai probabil, în corpul R al instituției, unde vor fi găzduite mai multe lectorate: ”Momentul de astăzi instituționalizează ceva ce există de multe decenii. Există preocupări la universitatea noastră pentru limba japoneză, pentru cultura japoneză, există numeroase proiecte, activități. Am concretizat un demers care s-a dovedit a fi de interes comun. Pe de o parte, noi ne-am dorit să extindem aria preocupărilor pe această dimensiune internațională cu accente importante pentru comunitate. Pe de altă parte, inițiativa a fost la fel de apreciată și dorită de Ambasada Japoniei. Ambasada Japoniei a coordonat înființarea și a sprijinit activ înființarea unor astfel de centre. În celelalte regiuni ale țării sunt aproximativ 10 structuri deja funcționale, unele cu experiență.”

