Prim plan » (AUDIO/FOTO) Deschidere an academic la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași. Rectorul Dan Cașcaval anunță noi construcții și cere o deblocare a fondurilor pentru burse

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 11:54 / actualizat: 29 septembrie 2025, 12:54

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași a anunțat continuarea celor șase proiecte inițiate prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Anunțul a fost făcut astăzi de rectorul politehnicii ieșene, prof. dr. Dan Cașcaval.

Acesta a declarat că la Facultatea de Electronică va fi construită o nouă clădire și va fi înălțată o nouă cantină în Campusul Studențesc ”Tudor Vladimirescu” din Iași: ”Sub auspicii naționale un pic mai austere, dar sub auspicii micro la nivelul universității noastre foarte optimiste. Și spun aceasta deoarece în acest an am avut o admitere de succes, avem mai mulți candidați care au rămas la Politehnica noastră decât anul trecut. Avem toate cele șase proiecte prin PNRR aprobate spre a fi continuate și finalizate. Am început de asemenea proiectul unei noi cantine și spații de socializare și clădirea nouă a Facultății de Electronică.”

Referindu-se la burse, rectorul a subliniat faptul că fondurile acestora, la Universitatea Tehnică din Iași, au fost diminuate cu aproximativ 40%, și va solicita, la nivel național, o deblocare de sold în valoare de șase milioane de lei: ”Noi mergem în continuare pe același sistem de burse care este prevăzut în lege. În fond nu s-a schimbat decât fondul de burse, adică s-a schimbat în sensul tăierilor. Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, a pierdut circa 40% din fondul de burse care era prevăzut la începutul anului. Vom compensa în două moduri aceste burse. În primul rând am solicitat o deblocare de sold Ministerului Educației de 6 milioane de lei, ceea ce ne va asigura compensarea acestui deficit și vom suplimenta acolo unde este cazul cu burse din venitul propriu. Faptul că se apelează la universități pentru a compensa din fondurile proprii deficitul de burse nu este normal, deoarece se creează discrepanțe mari între universități, se creează o concurență artificială între universități și în acest mod studenții, cumva, sunt direcționați în mod, să spunem, artificial către o universitate care le oferă mai multe beneficii decât către universitatea la care ar dori să își urmeze studiile.”

În ceea ce privește tariful de furnizare a gigacaloriei în campusul studențesc, acesta a precizat că s-a ajuns la o înțelegere ca studentul să plătească doar o creștere de 50 de lei pe unitate de măsură.

La Iași, tariful aproape s-a dublat, crescând de la 340 la aproximativ 640 de lei pentru o gigacalorie.

Dan Cașcaval a mai adăugat că a depus o solicitare ca întregul campus universitar să fie declarat consumator casnic, astfel încât să beneficieze de tarife mai mici de furnizare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

