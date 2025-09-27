(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 12:15 / actualizat: 27 septembrie 2025, 13:37

La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele medicale și, pe de altă parte nu au fost aplicate procedurile legale existente.

Aceasta este concluzia desprinsă de deputatul USR, Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sănătate din Parlament după dialogurile purtate astăzi cu conducerea spitalului și după ce a vizitat unitatea medicală: ”Acei copii au murit de bacterii nosocomiale într-un spital din țara noastră și nu știm cine este vinovat. Managerul spune că nu se știe nici până la această oră care este sursa infecției cu această bacterie. Vine Ministerul Sănătății, vine Inspecția Sanitară de Stat, vin autorități ale statului la un spital care nu știe până la această oră care este sursa morții a șase copii. Se vor da amenzi, vor fi dați afară oameni, dar este clar că aici nu s-au respectat niciun fel de proceduri și nu se poate stabili la nu știu câte zile de la primul deces cine este de vină. Nu sunt camere video în ATI, nu sunt mijloace de monitorizare obiective, efectiv nu avem cum să știm în mod obiectiv cine a greșit pentru că nici conducea spitalului nu știe cine.”

Reamintim că în urma unei infecții cu o bacterie, la unitatea medicală ieșeană sunt 9 copii infectați dintre care șase au decedat.

Emanuel Ungureanu a subliniat faptul că medicul epidemiolog al spitalului nu a înaintat niciun raport asupra situației existente și, pe de altă parte, după 14 zile a fost trimistă o notă informativă la DSP.

În urma decesului celor șașe minori, Corpul A al Secției de Terapie Intensivă de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” a fost închis.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, poartă discuții cu toți factorii implicați în situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, acolo unde șase copii au murit în urma infectării cu o bacterie.

Ministrul coordonează de la unitatea medicală controlul alături de șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat, iar ulterior va face declarații de presă.

Ieri, directorul medical, Cătălina Ionescu, afirma că raportările au fost făcute conform protocolului, după confirmarea a trei cazuri.

Ea a precizat că bacteria era sensibilă la antibiotice, iar copiii nu au răspuns la tratament. Rămâne de văzut dacă infecția a fost sau nu cauza decesului.

