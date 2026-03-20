(AUDIO/FOTO) Au început lucrările la viitorul Spital Regional de Urgență de la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 12:33 / actualizat: 20 martie 2026, 13:42

Un utilaj special forează primii din cei peste 20.000 de piloni din beton care vor stabiliza terenul pentru fundaţia spitalului.

Investiția se ridică la peste 680 de milioane de euro și ar trebui să fie gata în vara lui 2029.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că, în paralel, și companiile de gaz, apă și electricitate lucrează pentru racordarea unității medicale la utilități: ”Momentan nu văd nicio amenințare care să ducă la întârzieri pentru că furnizorii de utilități, atât pentru electricitate și gaze naturale, precum și ApaVital, furnizorul nostru ieșean, au și demarat programe de investiții care să deservească Spitalul Regional de Urgență. Compania Națională de Investiții în Infrastructura Rutieră, cea care va trebui să conecteze Spitalul Regional și Aeroportul de Autostradă au și prezentat primele planuri desenate referitor la racordarea acestor două obiective pe traseul Autostrăzii A8.”

Spital Regional de Urgență de la Iași va fi construit pe nouă etaje, urmând să aibă o capacitate de 850 de paturi și 20 de săli de operație. Unitatea va deservi peste un milion și jumătate de locuitori din regiunea de Nord-Est.

