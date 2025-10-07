(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 07:19

Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii, atrage atenția Daniela Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” din Pașcani, județul Iași.

Deși în iunie 2025 a fost aprobat un nou plan-cadru pentru aceste licee, specializările și standardele de pregătire profesională nu au fost actualizate din 2016.

Unele calificări nu mai reflectă realitățile din economie sau tehnologie, a declarat Daniela Orășanu în emisiunea Starea Educației de la Radio Iași.

Daniela Orășanu: ”Tehnician în activități economice” nu spune nimic. Avem specializarea aceasta și ea, de fapt, nu spune nimic pentru ceea ce se cere astăzi în piață. Specializările acestea nu țin cont în niciun moment, în nicio secundă, nici măcar de inteligență artificială, de absolut nimic din ce s-a întâmplat în ultimul timp în partea asta de dezvoltare tehnologică în lume.

Directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” din Pașcani, Daniela Orășanu, a mai afirmat că elevii sunt evaluați după criterii depășite, iar competențele lor nu corespund cerințelor europene.

Daniela Orășanu: Partea asta de specializare influențează competențele pe care trebuie să le atingă copilul. Pe diploma de competențe scrie nivelul de calificare pe care l-a atins copilul în concordanță cu standardele europene recunoscute. Ori, dacă noi avem niște calificări foarte depășite, foarte generale, evident că și standardele de pregătire profesională sunt tot la același nivel.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)