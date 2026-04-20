(AUDIO) Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași și-a anunțat oferta pentru absolvenții de clasa a VIII-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 14:00

Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași și-a făcut publică oferta educațională pentru absolvenții claselor a VIII-a.

Directorul adjunct al instituției, Adriana Robu, a declarat, pentru postul nostru de radio, că din anul școlar viitor, elevii au la dispoziție 5 clase de a IX-a pentru învățământul pedagogic, cu două specializări, în total fiind vorba despre 120 de locuri.

Adriana Robu: Este vorba despre două specializări, două clase pentru Educație Timpurie, destinate viitorilor educatori, și trei clase pentru Pedagogia Învățământului Primar, pentru viitorii învățători. Trebuie să menționăm că nu dispar specializările din cadrul profilului pedagogic, ci ele sunt redenumite, așa cum le-am amintit mai devreme, adică se separă Educația Timpurie de învățământul primar, Educația Timpurie fiind destinată, așa cum am spus, educatorilor din creșe și grădinițe. Iar pentru viitorii învățători avem această Pedagogie a Învățământului Primar.

De asemenea, Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” va avea și o clasă de a IX-a cu profil Teologie Romano-Catolică, unde sunt disponibile 24 de locuri.

Directorul adjunct al instituției, Adriana Robu, a mai declarat că pentru învățământul pedagogic, probele eliminatorii sunt organizate în luna mai:

Adriana Robu: Probele se vor susține în săptămâna 18–22 mai, iar înainte, pe 13–15 mai, se fac înscrierile, adică vor veni și vor depune dosarele elevii, împreună cu părinții. Probele se vor susține, ca și până acum, la limba română, este un interviu, de fapt, în limba română, apoi probe de aptitudini la desen, muzică și sport.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Colegiului Național Pedagogic ”Vasile Lupu”:

De peste 170 de ani, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași este un simbol al formării intelectuale și morale, în care pasiunea pentru educație prinde viață.

În anul școlar 2026 – 2027 Colegiul Pedagogic le pune la dispoziție elevilor, care se vor încrie în clasa a IX-a, cinci clase pentru învățământul pedagogic, cu două specializări: două clase (48 locuri) la specializarea Educație timpurie (pentru viitorii educatori) și trei clase (72 locuri) la specializarea Pedagogia învățământului primar (pentru viitorii învățători).

Specializările educator-puericultor și învățător-educatoare, din vechea legislație, sunt înlocuite cu Educație timpurie și Pedagogia învățământului primar, având în vedere necesitatea de aplicării art.176, pct. a) și c) din Legea Învățământului Preuniversitar nr.198/2023, respectiv condițiile de ocupare a funcțiilor didactice în învățământul preuniversitar. Tot în noua lege sunt menționate alte trei specializări la profilul pedagogic (Pedagogie generală, Mediere școlară și Educație nonformală) pe care instituția noastră nu le are în vedere în anul școlar următor.

De asemenea, în școala noastră, elevii vor putea studia Teologie romană-catolică, profil cu o singură clasă a IX-a (24 locuri), destinat tinerilor catolici din zona Moldovei.

Cine acceptă provocarea de a deveni elev normalist, are șansa unei educații într-un spațiu cu deschideri europene, datorită mobilităților Erasmus+ la care participă anual zeci de elevi implicați în stagiile de practică desfășurate în școli și grădinițe din străinatate.

Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul instituției.

