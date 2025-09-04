(AUDIO) Colegiile Naționale „Costache Negruzzi” și „Emil Racoviță” și-au adaptat normele de personal la noile cerințe guvernamentale

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 17:42

Colegiile Naționale ”Costache Negruzzi” și ”Emil Racoviță”, din municipiul Iași, au reușit să-și adapteze normele de încadrare a personalului didactic la noile solicitări venite din partea Guvernului. 
Directorul Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași, Camelia Gavrilă a declarat că au fost întâmpinate probleme la catedrele de chimie, fizică și muzică,  dar au fost rezolvate fără a se recurge la restrângeri de personal sau completări de norme la alte școli.
Camelia Gavrilă: Sunt probleme care apar la chimie, la fizică, la muzică au fost. Din anul următor estimăm în măsura în care noile planuri cadru vor intra în aplicare și la limba străină, a doua la limba română ar putea fi, dar nu atât de vitale care să ducă la completări de normă în altă școală sau de eventuale restrângeri. Ne-am exprimat însă și regretul că erau profesori detașați sau profesori suplinitori valoroși, pe care noi îi aveam în testare și în baza noastră de selecție pe măsură ce ies la pensie alți colegi și care, la fel, nu întru totul s-au putut regăsi în anul acesta scolar la noi, situație care se repetă și la alte școli din Iași.

Directorul Colegiului Național ”Emil Racoviță” din Iași, Mihaela Gotcu a declarat că la unitatea didactică pe care o conduce nu sunt încadrați foarte mulți profesori, așa că soluția identificată a fost de a face recurs la cea de-a doua specializare a profesorilor astfel încât să-și completeze numărul de ore.
Mihaela Gotcu: În conformitate cu prevederile legale noi, am reușit să asigurăm prin completări ore luate pentru a doua specializare, de exemplu, am reuşit să asigurăm normarea cu 20 de ore a tuturor colegilor profesori titulari. Dar am avut colegi care aveau dublă specializare matematică-informatică, română-franceză, română și cu latină, în funcție de studiile fiecăruia și de specializarea fiecăruia, am putut să acopim orele în așa fel încât să putem să asigurăm acest necesar.

Prevederile legii 141/2025 care afectează Educația se referă, printre altele, la comasarea unor unităţi de învăţământ, creşterea numărului de elevi în clasă şi mai multe ore pentru cadrele didactice. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
