(AUDIO) Botoşani: Creşă închisă după ce mai mulţi copii au ajuns la spital cu vărsături

Publicat de Andreea Drilea, 6 martie 2026, 11:08

O creşă din municipiul Botoşani a fost închisă temporar, după ce mai mulţi copii au ajuns la spital cu vărsături şi stări de greaţă.

Cei opt copii, cu vârste între unu şi trei ani, au fost evaluaţi şi au primit îngrijiri de specialitate, însă niciunul nu a necesitat internare.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani, Ioan Asaftei: ”Este vorba despre 8 copii și o persoană adultă care au ajuns la urgențe cu simptomatologie digestivă: diaree și vărsături. Au fost evaluați, a fost ridicată suspiciunea de toxiinfecție alimentară sau infecție cu rotavirus. Toți copilașii care au ajuns sunt în stare stabilă, au fost evaluați, monitorizați și nu a necesitat internarea lor nici a persoanei adulte. Cazul a fost preluat și de Direcția de Sănătate Publică care a declanșat o anchetă epidemiologică.”

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, există suspiciunea unei infecţii cu rotavirus, însă cauza exactă va fi stabilită în urma anchetei epidemiologice, aflate în desfăşurare.

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a declarat că activitatea creşei rămâne suspendată, până la stabilirea cauzei îmbolnăvirilor: ”Așteptăm rezultatul anchetei DSP pentru a vedea ce este de remediat la această creșă. Unul dintre copii a fost confirmat cu norovirus. Ei au consumat aceeași mâncare, dar s-au simțit rău copiii la o singură grupă dintre cele trei după terminarea programului. Între timp creșa este închisă, am făcut dezinfecții și vedem ce măsuri o să trebuiască să luăm mai departe.”

(FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

