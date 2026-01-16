(AUDIO) Bolojan: Lucrările la cele două capete din A7 și A8 trebuie să înceapă până cel târziu anul viitor

Ascultă Radio România Iași Live
16 ianuarie 2026, 15:37

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostrăzi din Moldova – Iaşi – Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, iar proiectele trebuie accelerate pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de Apărare.

Potrivit premierului, cel târziu anul viitor, ar trebui să înceapă lucrările pentru ca derularea investiției să se încadreze în termen:

Vizita la Iaşi a premierului Ilie Bolojan a cuprins și discuţii cu reprezentanţii primăriilor din judeţ despre măsurile bugetare şi administrative pentru anul în curs.

Ilie Bolojan a subliniat nevoia adoptării bugetului de stat cât mai devreme posibil:

În aceeași ordine de idei, primarul Iașiului, Mihai Chirica, a precizat că ideea unor economii viitoare în administrația publică locală este fezabilă în privința municipiului pe care îl conduce.

El insistă, însă, că ar trebui găsită o formulă de premiere a celor care fac performanță și de sancțiune aspră a celor care nu se ridică la nivelul așteptărilor:

Pe parcursul întâlnirii de astăzi, un grup format din aproximativ 30 de cetățeni și-au exprimat, în fața Palatului Culturii din Iași, dezacordul față de măsurile de austeritate, impuse de premierul Ilie Bolojan.

(Radio Iași/Constantin Mihai)

