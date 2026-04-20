Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Anchetă la Teatrul Național din Iași după incidentul din timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”

(AUDIO) Anchetă la Teatrul Național din Iași după incidentul din timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”

(AUDIO) Anchetă la Teatrul Național din Iași după incidentul din timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 14:05

UPDATE ora 13:45 – Directorul instituției, Cristian Hadji-Culea a precizat că incidentul nu este unul singular. Un caz similar a avut loc în luna decembrie, când o actriță a fost ușor rănită.

În acest context, reprezentanții teatrului au decis suspendarea spectacolului până la clarificarea completă a modului de funcționare a mecanismului, astfel încât astfel de incidente să nu se mai repete.

Potrivit directorului general al instituției, Cristian Hadji-Culea, accidentul s-a produs într-un moment din spectacol în care un element de decor – plafonul fals – trebuia să cadă controlat în partea din spate a scenei.

Cristian Hadji-Culea:  E o problemă de sistem pe care noi trebuie să o rezolvăm în așa fel încât nicio eroare umană să nu împieteze asupra integrității tuturor celor din șcenă. Asta e ceea ce facem acum. Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat.

Reporter: Aveți o anchetă în derulare?

Cristian Hadji-Culea: Avem, sigur că avem anchetă. Dar supărarea mea e că s-a întâmplat pe scena noastră, într-un spectacol, și că artiștii noștri puteau fi loviți, răniți și așa mai departe.

Polițiștii au deschis o anchetă în cazul incidentului petrecut sâmbătă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”.

O porțiune din tavanul fals al scenografiei s-a prăbușit, din cauze tehnice încă neelucidate, rănindu-l pe actorul Călin Chirilă. Spectacolul a fost întrerupt imediat.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Adina Ioana Ciobanu: La data de 18 aprilie anul curent, Secția 3 Poliție Iași a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i-a căzut un placaj din lemn în timpul unui spectacol la o sală din municipiul Iași. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

 

Actorul a suferit răni serioase și a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a apelat la serviciile unui avocat.

Într-un comunicat oficial, conducerea teatrului a confirmat producerea accidentului de muncă și a anunțat declanșarea unor verificări interne, inclusiv în rândul personalului care a manipulat decorurile.

Reprezentanții instituției își exprimă regretul pentru incident și dau asigurări că vor colabora cu autoritățile pentru clarificarea cauzelor. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

