(AUDIO) Anchetă la Teatrul Național din Iași după incidentul din timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 14:05

UPDATE ora 13:45 – Directorul instituției, Cristian Hadji-Culea a precizat că incidentul nu este unul singular. Un caz similar a avut loc în luna decembrie, când o actriță a fost ușor rănită.

În acest context, reprezentanții teatrului au decis suspendarea spectacolului până la clarificarea completă a modului de funcționare a mecanismului, astfel încât astfel de incidente să nu se mai repete.

Potrivit directorului general al instituției, Cristian Hadji-Culea, accidentul s-a produs într-un moment din spectacol în care un element de decor – plafonul fals – trebuia să cadă controlat în partea din spate a scenei.

Cristian Hadji-Culea: E o problemă de sistem pe care noi trebuie să o rezolvăm în așa fel încât nicio eroare umană să nu împieteze asupra integrității tuturor celor din șcenă. Asta e ceea ce facem acum. Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat.

Reporter: Aveți o anchetă în derulare?

Cristian Hadji-Culea: Avem, sigur că avem anchetă. Dar supărarea mea e că s-a întâmplat pe scena noastră, într-un spectacol, și că artiștii noștri puteau fi loviți, răniți și așa mai departe.

Polițiștii au deschis o anchetă în cazul incidentului petrecut sâmbătă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”.

O porțiune din tavanul fals al scenografiei s-a prăbușit, din cauze tehnice încă neelucidate, rănindu-l pe actorul Călin Chirilă. Spectacolul a fost întrerupt imediat.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Adina Ioana Ciobanu: La data de 18 aprilie anul curent, Secția 3 Poliție Iași a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că unui bărbat i-a căzut un placaj din lemn în timpul unui spectacol la o sală din municipiul Iași. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Actorul a suferit răni serioase și a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a apelat la serviciile unui avocat.

Într-un comunicat oficial, conducerea teatrului a confirmat producerea accidentului de muncă și a anunțat declanșarea unor verificări interne, inclusiv în rândul personalului care a manipulat decorurile.

Reprezentanții instituției își exprimă regretul pentru incident și dau asigurări că vor colabora cu autoritățile pentru clarificarea cauzelor.