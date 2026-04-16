Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri

Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri

Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 07:26

Asocierile Concelex (lider) – X-WAY Infrastructure şi Biskon Yapi – Anonim Sirketi (lider) – Straco Holding – MIS Grup – Ilgaz Construction au contestat procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii Unirii Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni.

‘Compania Naţională de Investiţii Rutiere informează că, până miercuri, 15.04.2026, la contractul pentru proiectarea şi execuţia Tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni au fost depuse două contestaţii: Asocierea Concelex (Lider)-X-WAY Infrastructure; Asociere Biskon Yapi-Anonim Sirketi (Lider)-Straco Holding-MIS Grup-Ilgaz Construction’, se arată într-un comunicat al CNIR.

Câştigătorul desemnat, în data de 3 aprilie 2026, al contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 este constructorul spaniol FCC Construccion cu o ofertă în valoare de 3,93 miliarde lei (fără TVA).

‘Anunţăm, astăzi, o nouă etapă foarte importantă pentru proiectul Autostrăzii Unirii: desemnarea constructorului pe tronsonul dintre Leţcani şi Iaşi, un pas esenţial pentru respectarea Programului SAFE. Contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii Moţca – Iaşi – Ungheni a fost atribuit constructorului spaniol FCC Construcction, valoarea ofertei câştigătoare fiind de 3,93 miliarde lei (fără TVA)’, a scris pe 3 aprilie ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook.

Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcţiona şi ca o centură modernă a Iaşiului, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului: 18 poduri şi pasaje; 6 tunele şi un centru de monitorizare tunel; două noduri (nod rutier la intersecţia cu DJ 282 şi nod rutier intersecţie cu DN 24), a adăugat Şerban.

Potrivit unui comunicat al CNIR, durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie, reflectând complexitatea proiectului.

‘Am atribuit contractul pentru acest tronson al Autostrăzii Unirii unui constructor din Spania cu experienţă solidă în mari lucrări de infrastructură. Autostrada A8 este un proiect cu o valoare strategică şi europeană şi ne dorim semnarea contractului în cel mai scurt timp posibil’, a declarat, tot pe 3 aprilie, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Iași: Zilele Bojdeucii | 15-16 aprilie 2026
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:59

Iași: Zilele Bojdeucii | 15-16 aprilie 2026

Miercuri, 15 aprilie 2025, se vor împlini 108 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România (15 aprilie 1918), Bojdeuca din Țicău,...

Iași: Zilele Bojdeucii | 15-16 aprilie 2026
(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:55

(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere

Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași, găzduiește, în perioada 15–18 aprilie, etapa națională a Concursului pentru...

(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere
Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:24

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania

Greva de la Lufthansa afectează numeroase curse de pe aeroporturile din România către şi dinspre Germania, iar pasagerii care au zboruri...

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania
Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:19

Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele

Noii şefi de la Pachetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată...

Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele
Prim plan marți, 14 aprilie 2026, 17:03

Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a confirmat faptul că Parchetul European a început ancheta privind achiziția prin PNRR a microbuzelor școlare...

Mihai Dimian: Parchetul European a început ancheta microbuzelor școlare electrice
Prim plan marți, 14 aprilie 2026, 12:25

(AUDIO) Focar de Salmonella la o fermă din Galați: intervenție rapidă a autorităților

60 de mii de găini de la o fermă din localitatea Buceşti, județul Galați, urmează să fie sacrificate şi neutralizate, după ce analize de...

(AUDIO) Focar de Salmonella la o fermă din Galați: intervenție rapidă a autorităților
Prim plan marți, 14 aprilie 2026, 11:52

(FOTO) Intervenții pe DN 12C, după căderi de pietre în zona Cheile Bicazului

Autoritățile nemțene au emis o atenționare privind riscul de căderi de pietre în zona Cheile Bicazului.  Instituția Prefectului – Județul...

(FOTO) Intervenții pe DN 12C, după căderi de pietre în zona Cheile Bicazului
Prim plan marți, 14 aprilie 2026, 11:06

Preţul energiei electrice, în creştere cu peste 57% în martie

Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creştere de preţ din ultimul an, majorându-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ...

Preţul energiei electrice, în creştere cu peste 57% în martie