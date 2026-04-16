Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 07:26

Asocierile Concelex (lider) – X-WAY Infrastructure şi Biskon Yapi – Anonim Sirketi (lider) – Straco Holding – MIS Grup – Ilgaz Construction au contestat procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii Unirii Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni.

‘Compania Naţională de Investiţii Rutiere informează că, până miercuri, 15.04.2026, la contractul pentru proiectarea şi execuţia Tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni au fost depuse două contestaţii: Asocierea Concelex (Lider)-X-WAY Infrastructure; Asociere Biskon Yapi-Anonim Sirketi (Lider)-Straco Holding-MIS Grup-Ilgaz Construction’, se arată într-un comunicat al CNIR.

Câştigătorul desemnat, în data de 3 aprilie 2026, al contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 este constructorul spaniol FCC Construccion cu o ofertă în valoare de 3,93 miliarde lei (fără TVA).

‘Anunţăm, astăzi, o nouă etapă foarte importantă pentru proiectul Autostrăzii Unirii: desemnarea constructorului pe tronsonul dintre Leţcani şi Iaşi, un pas esenţial pentru respectarea Programului SAFE. Contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN28) – DN 24 (Iaşi) al Autostrăzii Moţca – Iaşi – Ungheni a fost atribuit constructorului spaniol FCC Construcction, valoarea ofertei câştigătoare fiind de 3,93 miliarde lei (fără TVA)’, a scris pe 3 aprilie ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, pe pagina sa de Facebook.

Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcţiona şi ca o centură modernă a Iaşiului, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului: 18 poduri şi pasaje; 6 tunele şi un centru de monitorizare tunel; două noduri (nod rutier la intersecţia cu DJ 282 şi nod rutier intersecţie cu DN 24), a adăugat Şerban.

Potrivit unui comunicat al CNIR, durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie, reflectând complexitatea proiectului.

‘Am atribuit contractul pentru acest tronson al Autostrăzii Unirii unui constructor din Spania cu experienţă solidă în mari lucrări de infrastructură. Autostrada A8 este un proiect cu o valoare strategică şi europeană şi ne dorim semnarea contractului în cel mai scurt timp posibil’, a declarat, tot pe 3 aprilie, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro