Artiști vizionari în evenimente propuse de Forumul Cultural Austriac la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 februarie 2026, 06:52

Ideile noi care pun arta și lumea în mișcare. Cea de-a șaptea ediție a Classix (1.-8.03.2026), festivalul internațional de muzică și arte vizuale clasice pentru publicul tânăr ca vârstă și spirit, stă cu ochii pe ziua de mâine, pe instrumentele noi și pe schimbările care remodelează arta și preferințele spectatorilor. Classix Art&Mind (artă & gândire) „redefinește relația dintre creierul uman și creativitate, prin felul în care percepem, imaginam, simțim și ne vindecăm prin intermediul artelor. Este un apel la prezență, la încetinire și la redescoperirea faptului că, în spatele oricărui act de creație, se află cel mai complex instrument dintre toate: mintea umană”, afirmă organizatorii Classix 2026.

Adăugând, ca de obicei, o nouă verigă originală colaborării lor deosebit de dinamice, Forumul Cultural Austriac și Classix Festival propun publicului ieșean #creATivity, o micro-secțiune care atrage atenția asupra spiritului vizionar al artiștilor – austrieci, români și europeni, în general –, care utilizează atât mijloacele emoției și cele mai variate tehnici de creație tradiționale și contemporane pentru a stimula reflecția și spiritul critic. #creATivity este o incursiune în trecutul muzical cu urechea prezentului, dar și în artele vizuale și cinematografice, la care se adaugă o dezbatere despre locul culturii în țesutul urban.

Program #creATivity

• 3.03.2026, ora 12.00, Palatul Braunstein, Cupola (Str. Cuza Vodă 2) – dezbatere „Cities, culture & power” (în cadrul „Classix in Focus”). Participanți: Anca Lupeș, manager cultural / fondator, Mastering the Music Business (MMB); Andrei Popov, director adjunct, Forumul Cultural Austriac București; Bogdan Trâmbaciu, director, Unitatea de Management al Proiectului – Ministerul Culturii din România; Gabriella Bergman, manager, Esbjerg Ensemble (Danemarca). Moderator – Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fondator Iași Travel. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, iar discuția se va desfășura în limba engleză.

Discuția abordează relația dintre cultură, administrație publică și identitatea orașelor și pornește de la rolul pe care strategiile culturale îl pot avea în definirea direcției unei comunități și în conturarea unei viziuni urbane coerente. În spiritul tematicii Art&Mind, întâlnirea aduce în prim-plan modul în care cultura modelează nu doar spațiul orașului, ci și mentalitatea colectivă. Vor fi dezbătute aspecte ale colaborării dintre sectorul public și cel cultural, ale integrării culturii într-o strategie de dezvoltare pe termen lung și ale potențialul acesteia de a deveni un instrument real de transformare urbană. Dincolo de evenimente punctuale, discuția pune accent pe continuitate, coerență și asumare strategică. Despre cum investiția în cultură poate genera identitate, coeziune și relevanță internațională. Despre orașe care nu doar consumă cultură, ci o folosesc ca fundament pentru construcție și poziționare.

• 3.03.2026, ora 20.00, Acaju Café (Str. Anastasie Fătu 1A) – proiecție specială „Ars Electronica Animation Festival 2025 on Tour” (în cadrul „Classix in Focus”).

Ca în fiecare an, la Classix Festival din Iași începe turneul în România al filmelor din palmaresul marelui festival de animație electronică de la Linz. Maratonul cinematografic aduce pe ecranele Acaju două secțiuni cu filme premiate – „PANIC – Best of” și „Austrian Panorama”.

• 4.03.2026, ora 16.00, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii (Str. Vasile Pogor 4) – vernisajul expoziției documentare „Gustav Klimt și Künstler-Compagnie la Peleș” (în cadrul „Classix in Focus”).

Curatoriată de cercet. dr. Antonela Corban (Iași), expoziția aduce în prim-plan o etapă esențială, dar mai puțin cunoscută, din creația lui Gustav Klimt: perioada de tinerețe în care artistul, înainte de a deveni liderul avangardei vieneze, a realizat un amplu program decorativ la reședința de la Sinaia a familiei regale a României.

• 4.03.2026, ora 19.00, Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Moldova (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) – concert „Love Frequencies” cu Duo Minerva (Johanna Gossner – clarinet, Damian Keller – acordeon).

Concertul este un adevărat imn dedicat iubirii, construit ca un dialog între inimă și minte, între fragilitate și pasiune, între vibrațiile intime ale clarinetului și respirația vie a acordeonului. Duo Minerva îmbracă în versiuni cu totul noi compoziții celebre de Kurt Weill, Nino Rota, Erik Satie sau Georges Bizet, pe care le alătură unor creații contemporane nu mai puțin atașante.

#creATivity @ Classix Festival 2026