Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 12:39

După ani buni în care culturile din Vrancea au suferit de secetă pedologică şi de lipsa precipitaţiilor, anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină.

Autorităţile judeţene spun că până în prezent cei care au avut suprafeţe afectate nu au primit niciun fel de despăgubire. Relatează corespondentul RRA Gabriel Sava.

Reporter: Gabriel Sava – Schimbările climatice aduc fenomene meteo diferite ca manifestare şi intensitate. Mai bine de 370 de hectare de livezi au fost afectate de îngheţul din primăvara acestui an, unde au fost raportate chiar şi pierderi integrale ale producţiei, spune Maria Bunghez, director la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vrancea.

Maria Bunghez: Îngheţul târziu de primăvară a afectat livezile. Vorbim de o suprafaţă pe care noi am centralizat-o, de 372,05 hectare livezi şi arbuşti fructiferi, din care cais – 27,57 hectare, cireş- 88 hectare, măr – 167, gradul de calamitare fiind între 80 – 100%. La momentul acesta se discută de o plată compensatorie pierderilor de producţie. Nu ştim cuantumul încă, aşteptăm actul normativ să apară măcar în dezbatere publică.

Reporter: Un total estimat de peste 3.400 de hectare din diverse culturi au fost afectate de toate aceste fenomene meteo, iar măsurile compensatorii pentru aceste pierderi se lasă aşteptate şi pe fondul dificultăţilor financiare cu care se confruntă în prezent bugetul naţional.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro