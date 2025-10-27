Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină

Anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină

Anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 12:39

După ani buni în care culturile din Vrancea au suferit de secetă pedologică şi de lipsa precipitaţiilor, anul agricol care se încheie a adus pierderi foarte mari, cauzate de îngheţ sau de căderile de grindină.

Autorităţile judeţene spun că până în prezent cei care au avut suprafeţe afectate nu au primit niciun fel de despăgubire. Relatează corespondentul RRA Gabriel Sava.

Reporter: Gabriel Sava – Schimbările climatice aduc fenomene meteo diferite ca manifestare şi intensitate. Mai bine de 370 de hectare de livezi au fost afectate de îngheţul din primăvara acestui an, unde au fost raportate chiar şi pierderi integrale ale producţiei, spune Maria Bunghez, director la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vrancea.

Maria Bunghez: Îngheţul târziu de primăvară a afectat livezile. Vorbim de o suprafaţă pe care noi am centralizat-o, de 372,05 hectare livezi şi arbuşti fructiferi, din care cais – 27,57 hectare, cireş- 88 hectare, măr – 167, gradul de calamitare fiind între 80 – 100%. La momentul acesta se discută de o plată compensatorie pierderilor de producţie. Nu ştim cuantumul încă, aşteptăm actul normativ să apară măcar în dezbatere publică.

Reporter: Un total estimat de peste 3.400 de hectare din diverse culturi au fost afectate de toate aceste fenomene meteo, iar măsurile compensatorii pentru aceste pierderi se lasă aşteptate şi pe fondul dificultăţilor financiare cu care se confruntă în prezent bugetul naţional.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:19

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:37

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat...

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:22

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului i-a revenit scriitoarei Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul „Castelul din...

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 05:18

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO