ANAF Antifraudă a confiscat peste 32 kg de bijuterii de aur şi argint, în valoare de 12 milioane lei

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 16:13

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au confiscat 23,16 kilograme de aur şi 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane lei, ca urmare a finalizării unor acţiuni de control desfăşurate la operatori economici din Municipiul Bacău, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii şi metale preţioase.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, acţiunile de control au fost iniţiate în baza analizelor de risc fiscal şi au vizat verificarea respectării legislaţiei specifice privind evidenţa, provenienţa şi comercializarea bunurilor din metale preţioase. Verificările au fost extinse şi la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic iniţial controlat, în urma constatării unor deficienţe similare.

‘În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidenţa deficitară a stocurilor, precum şi lipsa documentelor justificative privind provenienţa unor cantităţi importante de bunuri comercializate. În consecinţă, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei, 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei. Totodată, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare’, se precizează în comunicat.

Bunurile confiscate au fost predate instituţiilor abilitate, în conformitate cu procedurile legale.

În acest context, ANAF DGAF reiterează obligaţia operatorilor economici de a respecta prevederile legale privind evidenţa şi trasabilitatea bunurilor din metale preţioase. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI/ ilustrativă)