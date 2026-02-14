Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Alexandru Robogete: Sper că până la finalul anului, legea malpraxisului să prindă contur

Alexandru Robogete: Sper că până la finalul anului, legea malpraxisului să prindă contur

Alexandru Robogete: Sper că până la finalul anului, legea malpraxisului să prindă contur

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:33

În România este nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, iar ministrul sănătăţii speră ca până la sfârşitul acestui an să prindă contur un astfel de document. Alexandru Rogobete a explicat vineri, la Timişoara, că societatea este tot mai frustrată de timpul lung necesar pentru elaborarea rapoartelor privind cazurile de malpraxis, motiv pentru care Ministerul Sănătăţii a solicitat asistenţă tehnică de la Banca Mondială pentru realizarea unui act normativ care să respecte reglementările europene.

Alexandru Robogete: Timpul de răspuns este unul foarte greoi, de ani de zile. Acest răspuns întârziat, de ani de zile, a acumulat sute şi sute şi sute de probleme şi de frustrări şi de neîncredere. Nimeni nu mai are încredere că veni la un moment dat raportul ăla, şi atunci am solicitat Băncii Mondiale, printr-un mecanism de asistenţă tehnică, să sprijine Ministerul Sănătăţii pentru demararea a ceva ce trebuia să avem de 30 de ani – o legea malpraxisului.

De aici, toate aceste situaţii în care se mută de la o comisie la alta responsabilitate, pentru că nu există un cadrul legal normativ, o lege a malpraxisului în care asiguratorul de malpraxis să ştie clar ce are de făcut, spitalul clar ce are de făcut. Eu sper că până la finalul anului, această lege să prindă conturi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS
Naţional sâmbătă, 14 februarie 2026, 08:30

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS, potrivit cărora România se află în...

Președintele Nicușor Dan îndeamnă la echilibru în ceea ce privește analizarea datelor publicate de INS
Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil
Naţional sâmbătă, 14 februarie 2026, 07:34

Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil

Recesiunea tehnică temporară face parte din costul inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de...

Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară, parte din costul tranziției la un model economic viabil
Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 12:15

Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA

Pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de către CNCF CFR SA – managerul acesteia, în...

Modificări în circulația trenurilor CFR Călători urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară administrată de către CFR SA
INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 10:55

INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică

Produsul intern brut în trimestrul al IV-lea al anului trecut a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul al treilea, care, de asemenea, fusese...

INS: Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 07:27

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea comisiilor de specialitate...

Publicitatea stradală pentru jocurile de noroc ar putea fi interzisă, potrivit unui proiect de lege
Naţional vineri, 13 februarie 2026, 06:21

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan,...

Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei
Naţional joi, 12 februarie 2026, 18:43

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru cel de-al treilea pachet de măsuri fiscale şi să opteze pentru o variantă...

Guvernul ia în calcul să renunţe la angajarea răspunderii pentru al treilea pachet de măsuri fiscale
Naţional joi, 12 februarie 2026, 18:40

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS

Un român a câştigat în medie, la salariu, peste 5.900 de lei în decembrie, în creştere cu aproape 5% faţă de ultima lună din 2024, arată...

Evoluţia salariului mediu net, potrivit datelor INS