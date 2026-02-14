Alexandru Robogete: Sper că până la finalul anului, legea malpraxisului să prindă contur

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:33

În România este nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, iar ministrul sănătăţii speră ca până la sfârşitul acestui an să prindă contur un astfel de document. Alexandru Rogobete a explicat vineri, la Timişoara, că societatea este tot mai frustrată de timpul lung necesar pentru elaborarea rapoartelor privind cazurile de malpraxis, motiv pentru care Ministerul Sănătăţii a solicitat asistenţă tehnică de la Banca Mondială pentru realizarea unui act normativ care să respecte reglementările europene.

Alexandru Robogete: Timpul de răspuns este unul foarte greoi, de ani de zile. Acest răspuns întârziat, de ani de zile, a acumulat sute şi sute şi sute de probleme şi de frustrări şi de neîncredere. Nimeni nu mai are încredere că veni la un moment dat raportul ăla, şi atunci am solicitat Băncii Mondiale, printr-un mecanism de asistenţă tehnică, să sprijine Ministerul Sănătăţii pentru demararea a ceva ce trebuia să avem de 30 de ani – o legea malpraxisului.

De aici, toate aceste situaţii în care se mută de la o comisie la alta responsabilitate, pentru că nu există un cadrul legal normativ, o lege a malpraxisului în care asiguratorul de malpraxis să ştie clar ce are de făcut, spitalul clar ce are de făcut. Eu sper că până la finalul anului, această lege să prindă conturi.

