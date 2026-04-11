ALERTĂ SANITARĂ MAJORĂ: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:17

O situație alarmantă zguduie sectorul alimentar din Vaslui, după ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit o contaminare masivă cu bacteria Salmonella. Aproximativ 1,5 milioane de ouă au fost puse sub sechestru, existând suspiciuni serioase privind siguranța consumului.

Potrivit autorităților, ouăle provin de la fermele deținute de omul de afaceri Fănel Bogos, situate în Galați. Analizele de laborator au scos la iveală o situație gravă: toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații sunt infestate cu bacteria periculoasă.

Întreaga producție de ouă a fost transportată ulterior către o stație de sortare aparținând aceleiași firme, aflată în Vaslui. În urma controalelor, inspectorii au decis instituirea imediată a sechestrului asupra întregii cantități, pentru a preveni orice risc de distribuție pe piață.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili amploarea exactă a contaminării și eventualele responsabilități.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)