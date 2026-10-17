PNL susţine învestirea Guvernului Niculescu; Bolojan: Am decis acordarea unui vot de necesitate, condiţionat şi punctual

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat astăzi că liberalii vor intra în opoziţie şi vor acorda ”un vot de necesitate, condiţionat şi punctual”, pentru învestirea Guvernului Niculescu.

”Am încheiat de câteva minute o şedinţă a Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal în care am decis intrarea Partidului Naţional Liberal în opoziţie şi acordarea unui vot de necesitate, condiţionat şi punctual, pentru învestirea prim-ministrului desemnat de către preşedintele României săptămâna viitoare. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiţii normale de către partidul nostru, dat fiind componenţa acestui Guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni de zile, are nevoie de un Guvern funcţional în aşa fel încât în perioada următoare să evite intrarea în colaps a unor instituţii şi a unor servicii publice de bază, pentru ca ţara noastră să poată funcţiona”, a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Totodată, acesta a precizat că demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute cu sprijinul partidului.

”Acest acord de susţinere (…) este unul condiţionat şi în acest sens, mâine după-amiază, voi semna cu primul-ministru desemnat, Luca Niculescu, acest acord în care premierul desemnat se angajează să păstreze ţintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, şi le-a asumat în aşa fel încât să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o ţară sigură pentru investitori, să ne putem corecta cheltuielile bugetare în perioada următoare şi să putem crea condiţii pentru relansare economică şi pentru prosperitate. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului, o lege foarte importantă, atât pentru ratingul României, pentru stabilitate şi pentru normalitate în anii următori”, a transmis Bolojan.

Din regiunea Moldovei, s-au pronunțat anterior împotriva învestirii cabinetului Luca Niculescu doi deputați, Dragoș Ciobotaru din Vrancea și Alexandru Muraru de la Iași, membri în BPN al PNL. De altfel, în jurul prânzului, filiala PNL Iași a comunicat că a decis în unanimitate să se opună unui vot în favoarea viitorului guvern condus de Luca Niculescu.

După anunțul de astăzi, Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea beneficia de sprijinul a 273 de parlamentari. Ar fi vorba despre deputați și senatori din partea PSD, care are 127 de aleși, PNL – 81, UDMR – 31, minoritățile naționale – 17 și grupul Uniți pentru România – tot 17. Astfel, majoritatea ar depăși cu 40 de voturi pragul necesar pentru învestire. Dacă li se alătură și cei șapte parlamentari ai grupului PACE – Întâi România, atunci numărul voturilor favorabile ar putea ajunge la 280.

Partidele care au anunțat că nu vor vota viitorul executiv sunt USR, AUR și SOS România.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joi seara, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri a Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați. Votul de învestitură al Cabinetului Luca Niculescu este programat marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru învestire sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

(Agerpres/Radio Iași/FOTO Radio Iași)