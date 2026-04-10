Pîslaru: România va primi până la sfârşitul lunii un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 09:14

România va primi până la sfârşitul lunii aprilie un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4 din PNRR, a informat, joi, ministrul Investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru.

‘Pentru cererile de plată 3 şi 4 suntem pe ultima sută de metri în comunicarea cu Comisia Europeană, mai sunt câteva clarificări tehnice. A fost sărbătoarea de Paşte pentru colegii de la Bruxelles, au fost plecaţi o perioadă de timp. Acum am reluat corespondenţa şi ne aşteptăm cât mai curând să finalizăm aprobarea pentru cererile de plată 3 şi 4. (…) Până la sfârşitul lunii aprilie vom avea un răspuns’, a declarat Pîslaru, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare să se ia cumulat pentru cererile de plată 3 şi 4.

‘Am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia Europeană va decide să o facă pe acest jalon (îndeplinit cu întârziere care include pensiile magistraţilor), v-am spus că ultima declaraţie, şi repet exact terminologia, este că am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă. Vreau doar să explic un pic de ce nu avem încă verdictul final pe cererea de plată 3. Motivul este că, odată ce am depus şi cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri cumulat. Şi atunci, practic, acum, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară, pe care încă nu o fac încă publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3 şi pe cererea 4’, a explicat ministrul.

El a menţionat privitor la cererea de plată 4 că o lecţie foarte importantă pentru beneficiari şi coordonatorii de reformă este aceea că îndeplinirea unei investiţii trebuie dovedită cu documente.

‘Şi acum suntem pe ultima sută de metri, după al nu ştiu câtelea schimb în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie. (…) Lucrăm cu ei pentru a finaliza partea asta tehnică. Apoi cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă pe care am mai spus-o în spaţiul public, de circa 3 miliarde de euro pe care România speră să le vadă cât mai curând venite spre ţară’, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Întrebat ce sume sunt suspendate pe cererile 3 şi 4, ministrul a răspuns: ‘Nu am de la Comisia Europeană o defalcare a cererii de plată 3, deci discutăm de un total de 800 de milioane, în care, dacă faceţi calculele, eu estimez că luăm cam jumătate din această sumă. (..) Există zone pe care nu mai avem cum să le remediem, cum ar fi numirile în consiliile de administraţie pe zona de transport şi energie, şi există nişte îngrijorări, inclusiv la demonstrarea completă a funcţionalităţii AMEPIP, deşi noi am adus argumente foarte serioase în acest sens, arătând că am terminat procedura de selecţie a conducerii şi că AMEPIP-ul era în funcţie la acea dată. (…) Referitor la cererea de plată 4, nu avem nişte probleme substanţiale. Însă, este o lecţie importantă învăţată, pregătirea dovezilor pentru implementarea reformelor şi investiţiilor este cel puţin la fel de importantă ca realizarea lor. De aceea, acum, avem oarecum nişte întârzieri în a aduce toate documentele necesare pe cererea 4’, a mai explicat ministrul Pîslaru. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

