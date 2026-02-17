Organizaţia Salvaţi Copiii: Cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 05:45 / actualizat: 17 februarie 2026, 6:46

Ţara noastră se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii.

Rata de vaccinare ROR, împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei a scăzut abrupt, mai ales la doza a doua, care se administrează copiilor la vârsta de 5 ani, atrage atenţia Organizaţia Salvaţi Copiii România.

Şi pentru prima doză, gradul de acceptarea este sub 50%.

Studiile arată că principalele cauze ţin de lipsa de informare şi afirmaţiile false vehiculate pe platformele de socializare, dar şi de birocraţia excesivă, lipsa resurselor materiale, eliminarea vaccinării în şcoli şi lipsa transportului.

România este, de departe, pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de persoane diagnosticate cu rujeolă, boală care a provocat şi zeci de decese la nivel naţional, în perioada 2023 – 2025.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro