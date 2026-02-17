Medicii din Spania au intrat în grevă

Medicii din Spania au intrat în grevă până vineri, nemulţumiţi că Guvernul le ignoră revendicările.

Potrivit corespondentului Radio România Actualităţi, medicii vor un statut diferit de celelalte cadre medicale, care să le dea dreptul de a face gărzi doar la alegere, iar acestea să fie mai bine plătite şi să conteze la calculul pensiei.

De asemenea, cer ca programul obligatoriu să nu fie mai mare de 35 ore săptămânal şi să poată ieşi la pensie anticipat. Ministerul Sănătăţii refuză să le dea ascultare, spunând că un statut separat ar fragmenta sistemul sanitar şi că s-ar crea probleme administrative şi legale greu de gestionat. Medicii spun că vor protesta o săptămână pe lună până în iunie, dacă cererile nu le sunt rezolvate.

Rador