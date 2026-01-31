Executivul european a lansat luna aceasta nu mai puţin de 9 proceduri de infringement la adresa țării noastre

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 11:07

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii Europene de Justiţie pentru depozitele neconforme de deşeuri. Luna aceasta, executivul european a lansat nu mai puţin de nouă proceduri de infringement la adresa tării noastre.

Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles: ”După ce a epuizat toate etapele procedurii de infringement, în speţă avizele motivate şi scrisorile de punere în întârziere, Comisia apelează acum la ultima procedură la adresa României şi cea mai dură: sesizarea Curţii Europene de Justiţie.

Comisia spune că România a beneficiat de o perioadă tranzitorie din momentul aderării şi până în 2017, perioadă în care ar fi trebuit să închidă toate depozitele neconforme de deşeuri, însă acum, la aproape 10 ani după acest termen-limită, România are încă 15 astfel de gropi de gunoi în funcţie şi fără planuri clare de reabilitare. Ultimele două avertizări ale Comisiei au venit în octombrie 2020 şi în februarie 2024.

Executivul european consideră că eforturile depuse de autorităţile române au fost până în prezent insuficiente şi, prin urmare, trimite cazul în faţa judecătorilor europeni. România riscă acum penalităţi financiare.

O altă procedură de infringement, de data aceasta un aviz motivat suplimentar, a fost trimis ţării noastre şi pentru că farmaciile nu sunt plătite la timp pentru produsele medicale eliberate pacienţilor în cadrul Programului naţional de asigurări de sănătate. Comisia spune că întârzierile au impact negativ asupra companiilor. Alte opt proceduri de infringement la adresa ţării noastre sunt în domenii precum justiţia, energia, finanţele, creditarea sau regimul armelor.” 

Rador

