Escaladarea conflictului dintre Pakistan şi Afganistan/După atacuri reciproce, Islamabadul declară ‘război deschis’ talibanilor de la Kabul

Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 11:32

Guvernul pakistanez a declarat vineri ‘război deschis’ autorităţilor talibane după o ofensivă afgană lansată în ajun la frontieră, care a determinat Islamabadul să bombardeze capitala afgană Kabul drept represalii, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Pakistanul a lovit în cursul nopţii mai multe situri afgane în principalele oraşe Kabul şi Kandahar, un ‘răspuns adecvat’, potrivit ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, la atacul afgan din ajun.

‘Răbdarea noastră şi-a atins limitele. Este acum război deschis între noi şi voi’, a postat şi ministrul apărării Khawaja Asif pe X.

‘Trupele noastre au capacitatea necesară de a zdrobi orice ambiţie agresivă’, a declarat şi prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif pe contul de X al guvernului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban Zabihullah Mujahid a confirmat loviturile aeriene pe platforma X, afirmând că nu s-au raportat victime în urma raidurilor. Pakistanul susţine că zeci de combatanţi talibani au fost ucişi în atac.

Un locuitor din Kabul a declarat pentru dpa că s-a trezit în zgomotul exploziilor şi că avioanele de luptă au zburat deasupra oraşului ore întregi. ‘Ne-am trezit îngroziţi, crezând că s-a produs un cutremur’, a spus el.

Jurnaliştii AFP de la Kabul au auzit mai multe explozii violente, precum şi avioane de vânătoare dimineaţă devreme înainte de răsăritul soarelui. La Kandahar, în sud, unde locuieşte liderul suprem al talibanilor, un alt jurnalist al AFP a auzit de asemenea raidurile avioanelor de luptă.

Străzile din Kabul au redevenit calme după răsăritul soarelui, în această zi de vineri din timpul Ramadanului. Jurnaliştii AFP nu au observat o prezenţă întărită a forţelor de securitate în oraş sau la punctele de control.

Afganistanul a atacat joi poziţii pakistaneze de-a lungul frontierei disputate, ucigând 55 de soldaţi pakistanezi şi ocupând posturi în regiunea de frontieră, a anunţat Ministerul Apărării din Afganistan într-un comunicat pe X. Acesta a mai precizat şi că opt combatanţi afgani au fost ucişi în timpul luptelor şi 11 răniţi. De asemenea, au fost răniţi şi 13 civili, potrivit sursei citate.

Preşedintele Pakistanului Asif Ali Zardari a declarat că răspunsul forţelor armate a fost complet şi hotărât şi că ţara sa nu va face concesii privind pacea şi integritatea teritorială. Ministerul Informaţiilor din Pakistan a declarat că 133 de combatanţi talibani au fost ucişi în lovituri de răspuns care au distrus depozite de arme, tancuri şi instalaţii militare, potrivit dpa. Ministrul informaţiilor, Attaullah Tarar, a precizat că loviturile aeriene au vizat ‘ţinte ale apărării talibane afgane’ la Kabul, Kandahar şi în provincia frontalieră Paktia.

Autorităţile talibane au anunţat în schimb vineri noi lovituri ‘la scară mare asupra poziţiilor soldaţilor pakistanezi’.

Atacul forţelor afgane de la frontieră de joi are loc după lovituri aeriene pakistaneze de weekendul trecut în provinciile Nangarhar şi Paktika, prezentate de Islamabad drept un răspuns la atentate sinucigaşe în Pakistan.

Potrivit misiunii ONU în Afganistan, aceste bombardamente, cele mai importante din octombrie, au provocat moartea a cel puţin 13 civili, în timp ce guvernul taliban a afirmat că cel puţin 18 persoane şi-au pierdut viaţa.

Multă vreme apropiate, Pakistanul şi Afganistanul se înfruntă sporadic după ce liderii talibani au preluat controlul la Kabul în august 2021. Islamabadul acuză autorităţile afgane că oferă refugiu atacatorilor care comit atentate pe teritoriul pakistanez, ceea ce Kabulul dezminte. Majoritatea acestor atacuri au fost revendicate de talibanii pakistanezi (TTP).

Loviturile nocturne marchează ‘o escaladare semnificativă şi periculoasă în raport cu înfruntările precedente’, a comentat pe platforma X Michael Kugelman, specialist în Asia de Sud. ‘Pakistanul pare să-şi fi extins loviturile, care nu mai vizează acum numai TTP, ci şi regimul taliban’, a adăugat el.

Din octombrie, punctele de trecere terestre între cele două ţări nu sunt deschise decât pentru afganii care vor să se întoarcă în ţară.

Un scurt armistiţiu la care s-a ajuns pe 19 octombrie 2025 oprin medierea Qatarului şi a Turciei a fost considerat caduc nouă zile mai târziu de Pakistan, care a acuzat Afganistanul că orchestrează atentate comise de talibanii pakistanezi.

Alte cicluri de negocieri au eşuat apoi în dezamorsarea conflictului, chiar dacă o intervenţie a Arabiei Saudite a permis facilitarea eliberării a trei soldaţi pakistanezi capturaţi de afgani în octombrie.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a oferit vineri ajutorul ţării sale pentru ‘a facilita dialogul’ între cele două ţări vecine după această nouă escaladare.

Şefii diplomaţiilor saudită şi pakistaneză au discutat la telefon despre mijloacele ‘de a reduce tensiunile’ în regiune, potrivit unui comunicat publicat vineri de Riad. AGERPRES