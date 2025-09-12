Consiliul de Securitate al ONU, reuniune de urgență după atacul cu drone rusești în Polonia

Foto: Incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei, 9-10 septembrie 2025. Foto: x.com/TheStudyofWar/status/1966339058021315006

Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență vineri, la solicitarea Varșoviei, după ce dronele rusești au intrat zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei. Acest lucru ar putea fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, a afirmat președintele Statelor Unite, Donald Trump, care și-a exprimat însă nemulţumirea față de situație, relatează AFP.

Reporter: Daniela Vasilescu – Incidentul petrecut în noaptea de marți spre miercuri a fost calificat de Varșovia drept un act deliberat și de agresiune.

Armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Ţările de jos, Germania și Italia, au respins intruziunea sub coordonarea comandamentului aerian al NATO.

Rusia a negat orice intenție de a ataca Polonia și-a exprimat dispabilitatea de a deschide consultări cu aceasta.

Miniştrii de externe ai Ucrainei, Poloniei și Lituaniei au condamnat ieri într-un comunicat comun intruziunea de miercuri a 19 drone rusești în spațiul aerian polonez și au cerut mai multă coordonare în materie de părare aeriană între Ucraina și aliații NATO pentru a face față acestui tip de amenințare.

Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez, precum și al Europei de Est.

