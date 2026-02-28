(BREAKING NEWS) Statele Unite şi Israelul au lansat astăzi un atac împotriva unor obiective din Teheran şi din alte oraşe din Iran

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 17:08

(UPDATE ora 17:00) Ambasadorii ţărilor din Uniunea Europeană (UE) au fost convocaţi la o reuniune extraordinară duminică după-amiază, potrivit informaţiilor furnizate sâmbătă de surse comunitare, transmite EFE. Reuniunea a fost convocată în urma atacurilor militare împotriva Iranului din partea Statelor Unite şi Israelului, precum şi a răspunsului militar iranian. (Agerpres) (UPDATE ora 16:15) Preşedintele SUA, Donald Trump, nu are în plan să ţină un discurs către naţiune sâmbătă, după atacurile aeriene ale Statelor Unite şi ale aliatului lor israelian asupra Iranului, a declarat pentru AFP un responsabil al Casei Albe. După declanşarea operaţiunii, preşedintele american a publicat în timpul nopţii pe reţeaua sa Truth Social un videoclip de peste opt minute în care afirmă că ‘eroi americani curajoşi ar putea să-şi piardă viaţa’ în acest conflict.

(UPDATE ora 15:45) Israelul a interzis adunările publice, a închis şcolile şi locurile de muncă şi a mutat pacienţii din spitale în unităţi medicale subterane sâmbătă, în timp ce Teheranul a lansat rachete către Israel în semn de represalii pentru un atac comun al Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, informează Reuters.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat starea de urgenţă în toată ţara, avertizând populaţia cu privire la atacurile cu rachete şi drone iraniene.

Armata a ordonat populaţiei să respecte instrucţiunile de urgenţă şi a anunţat că zeci de mii de rezervişti au fost chemaţi la datorie, inclusiv pentru a întări frontierele terestre. Poliţia a recomandat populaţiei să evite deplasările neesenţiale pentru a le permite vehiculelor de securitate şi de urgenţă să se deplaseze în mod liber.

Protejaţi de un sistem sofisticat de apărare aeriană, unii dintre israelieni s-au dus sâmbătă pe plaja din Tel Aviv, înainte de reacţia militară iniţială a Iranului, spunând că se simţeau în siguranţă şi exprimându-şi sprijinul pentru o operaţiune militară împotriva Iranului.

(UPDATE ora 15:15) Panica s-a răspândit sâmbătă în mai multe state din regiunea Golfului Persic şi în ţările vecine, după ce rachetele iraniene au provocat explozii şi implementarea unor măsuri de securitate de urgenţă, informează sâmbătă DPA.

Rachetele iraniene au fost lansate asupra bazelor militare care găzduiesc forţele americane din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain şi Iordania, în urma valurilor de atacuri asupra Iranului din partea forţelor americane şi israeliene.

Escaladarea bruscă a operaţiunilor militare a provocat nelinişte în rândul multor locuitori din Orientul Mijlociu.

În Abu Dhabi, liniştea a fost spulberată de zgomotul exploziilor, determinându-i pe localnici să fugă pe străzi.

‘Eram deja pe stradă când am auzit o explozie puternică – este ciudat să auzi aşa ceva în Abu Dhabi’, a declarat un cetăţean libanez care locuieşte în acest oraş, capitala Emiratelor Arabe Unite.

O altă localnică, Rania, a declarat pentru DPA că, deşi astfel de sunete au devenit aproape o rutină în Liban, prezenţa lor în Emiratele Arabe Unite a provocat o teamă generalizată.

Familiile au rămas închise în casele lor, lipite de ecranele televizoarelor pentru a afla noutăţi, în timp ce copiii s-au ascuns în sălile de baie, cuprinşi de teroare.

Emiratele Arabe Unite au declarat că au respins un atac ‘flagrant’ al Iranului, efectuat cu rachete balistice. Cu toate acestea, fragmentele de şrapnel care au căzut într-o zonă rezidenţială din Abu Dhabi au provocat un deces şi pagube materiale, potrivit agenţiei de ştiri emirateze WAM.

Kuweitul şi Qatarul au declarat, de asemenea, că au respins atacurile iraniene.

Securitatea a fost întărită în Bahrain, unde patrulele de poliţie au blocat toate drumurile de acces către baza militară americană Juffair.

Familiile care locuiesc în apropierea bazei au fost văzute în timp ce îşi evacuau locuinţele având asupra lor numeroase valize.

Pieţele locale şi benzinăriile au înregistrat o creştere a activităţii, deoarece locuitorii s-au grăbit să îşi facă provizii cu produse de bază, temându-se de o blocadă prelungită sau de eventuale penurii.

Tensiunile din Liban erau, de asemenea, la un nivel ridicat, deoarece locuitorii aşteptau un discurs al lui Naim Qassem, şeful grupării pro-iraniene Hezbollah.

Mulţi libanezi au fost văzuţi înghesuindu-se în magazinele alimentare, îngrijoraţi că discursul ar putea semnala sprijinul Hezbollah pentru Iran în escaladarea regională, aflată în curs de desfăşurare.

În Qatar, Ambasada SUA din Doha a implementat o măsură de adăpostire la faţa locului pentru toţi angajaţii şi i-a îndemnat pe cetăţenii americani să rămână în locuri sigure, să urmărească ştirile locale şi să păstreze legătura cu familiile lor.

Şi Iordania vecină a luat măsuri de precauţie. Autorităţile de acolo i-au sfătuit pe cetăţeni să se ţină departe de ferestre şi de zonele deschise, să se adăpostească lângă scări de beton, dacă acest lucru este posibil, şi să evite să se apropie de obiecte ciudate sau căzute pe sol, care ar putea conţine explozibili.

Străzile din capitala ţării, Amman, erau aproape pustii, deoarece majoritatea rezidenţilor au rămas în locuinţele lor.