Casa Muzeelor din Iași, loc al memoriei: omagiu pentru miile de evrei uciși în iunie 1941

Pogromul de la Iași, din iunie 1941, a fost comemorat la Casa Muzeelor, printr-o ceremonie urmată de proiectția filmului „Fotografii însângerate”, în regia lui Copel Moscu.

Publicat de isoreanu, 10 septembrie 2025, 19:16

Anul acesta se împlinesc 84 de ani de la Pogromul de la Iaşi. Curtea Casei Muzeelor a găzduit, miercuri, un ceremonial de comemorare a miilor de evrei uciși între 27 și 30 iunie 1941, în spațiul care atunci aparținea Chesturii Poliției și Jandarmeriei Române. Supraviețuitorii au fost urcați în așa-numitele „trenuri ale morții”, în care alte mii de oameni și-au pierdut viața.

La ceremonie, au participat Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, Rabinul evreilor români din Israel, Josef Wasserman, președinta Comunității Evreilor Iași, Benjamina-Ides Vladcovschi și primarul Mihai Chirica. Ceremonia a fost urmată de vizionarea documentarului „Fotografii însângerate”, în regia lui Copel Moscu. Filmul prezintă imagini și mărturii ale unor supraviețuitori ai Pogromului de la Iași. Din public a făcut parte și o delegație din Israel.

Rabinul evreilor români din Israel, Josef Wasserman a transmis un apel la iubire și înțelegere între oameni și a subliniat că astfel de filme trebuie prezentate în școli și universități, pentru ca tragedia să nu fie uitată:

Eu cred că acest film trebuie, obligatoriu, de dat în școli, o dată pe an, cel puțin, de învățat la universități și de adus la cunoștința populației. Cum facem asta? Nu-i ușor. Dar nu văd că se fac destule fapte pentru a ajuta lumea să ajungă să cunoască mai mult din suflet. Nu numai din minte, dintr-un examen, dintr-o carte. Am auzit lucruri noi, am auzit marturii, am văzut fotografii pe care nu le-am văzut. Noi trebuie să ținem minte! Lucrurile s-au întâmplat, nu se pot șterge. Dar noi vedem că, în fiecare generație, vin dușmani noi care au o singură dorință, de a omorî evrei. Noi suntem obligați, fiecare să se uite stânga, la dreapta, la prieteni, la vecini și să încerce să trăiască mai bine. Să fie iubire fără motiv, nu o ură fără motiv, iubire. Dacă fiecare, în apropierea lui, o să reușească să influențe un om, doi, trei, așa o să influențe toată lumea. Dacă vrem o lume mai bună, fiecare să se întrebe: ce eu am dat astăzi societății, prin faptele și purtarea mea.

Muzeografa Nicoleta Dabija, organizatoarea proiecției, a adăugat că aceste evenimente au rolul de a conștientiza opinia publică și de a preveni repetarea unor asemenea atrocități:

Istoria este vie și cred că ne învață destul de multe și noi putem să fim mai atenți la ce s-a întâmplat. Cred că ține totul de educație. Existența Muzeului Pogromului de la Iași aici, de câțiva ani, din 2021, când se împlinau 80 de ani de la Pogromul de la Iași, are un rol foarte important. În acest sens, noi încercăm să aducem clase de elevi și să difuzăm astfel de filme. Vin foarte mulți elevi care vizitează Muzeul Pogromului și apoi vizita este continuată prin difuzarea unui film despre Pogromul de la Iași, pentru că imaginile au un altfel de impact asupra lor. Și în felul acesta, încercăm să facem tinerele generații cât mai conștiente de ce s-a întâmplat, ca la rândul lor, să nu repete lucrurile acestea.

Luni, s-a desfășurat, la Iași, cea de-a XI-a ediție a „Marșului Vieții”.

Manifestările dedicate comemorării Pogromului din 1941 ar fi trebuit să se desfășoare la sfârșitul lunii iunie, dar au fost reprogramate din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și a măsurilor de restricționare a mobilității în Israel.