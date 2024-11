(AUDIO/FOTO) Călin Ciobotari: Facultatea de Teatru e mai mult decât o facultate, e un fel de introducere în viață

Publicat de isoreanu, 11 iulie 2023, 12:45

Admiterea pentru cei care doresc să urmeze o carieră artistică și vor să se înscrie la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași va începe săptămâna viitoare. Specializările sunt diverse, iar succesele absolvenților și producțiile pe care le-am urmărit an de an sunt tentante pentru candidați.

Un material de Ioana Soreanu:

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași așteaptă noi candidați pentru toate facultățile, de teatru, muzică și arte vizuale, la cursurile de licență și master.

Admiterea se va desfășura săptămâna viitoare, între 20 și 22 iulie pentru masterat, iar pentru licență, între 24 și 28 iulie.

La Facultatea de Teatru, oferta este foarte variată: Actorie, Regie, Coregrafie, Teatrologie, Management Cultural.

Conf. univ. dr. Ciprian Huțanu, de la Secția Păpuși/Marionete vorbește despre deschiderea pe care o oferă facultatea, prin pregătirea și dăruirea cadrelor didactice și prin rezultatele obținute de studenți și de absolvenți la diferite concursuri și festivaluri în țară sau în străinătate:

Profesia de actor, ca și școala de teatru, implicit, consider că oferă omului și în special tânărului din aceste vremuri o evadare din rutina cotidiană, din șabloanele cotidiene. De asemenea, Facultatea de Teatru de la Iași are un corp profesoral care este foarte bine pregătit. La Iași, se oferă o liniște a învățării pentru tânărul student la Teatru, cel puțin în prima parte a ciclului, pentru ca partea a doua a școlii să fie, poate, spațiul experimentului teatral prin definiție. Eu, la secția de Animație, am astfel de bucurii, să regăsesc foști studenți în teatre, făcând performanță, apărând în premiile diverselor festivaluri de specialitate, nu doar în țară, ci și în străinătate. Așa că munca noastră de roade și dincolo de frontierele școlii.

Pasiunea este una dintre calitățile care recomandă un candidat pentru a urma cursurile Facultății de Teatru de la Iași. Vârsta nu reprezintă un criteriu. Fie tineri, fie cu experiență în alte domenii, cei care descoperă că au o chemare către artele spectacolului sunt așteptați să își cultive talentul. Lector univ. dr. Dumitriana Condurache formulează o invitație pentru cursurile de regie:

Regia ca și, sigur, toate secțiile Facultății de Teatru și ale întregii Universității Naționale de Arte este un domeniu vocațional. Cine vine trebuie să aibă pasiune. Sigur, nu există un profil unic al aspirantul la Regie, dar cine vrea să spună o poveste live prin imagini, cine vrea să analizeze, să cunoască natura umană prin intermediul unor texte profunde, vechi, sau de actualitate, să se exprime pe sine și lumea din jur, cui îi place să lucreze cu alți oameni este invitat să vină să-și deschidă aripile imaginației la Facultatea de Regie. E important să spunem că la facultatea noastră avem studenți de toate vârstele, adică oameni care sunt la început de drum și profesioniști, actori, profesori care vin să facă o a doua facultate, adică cea de regie. De asemenea, studenți care termină, să spunem, Coregrafie și aleg să facă apoi imediat Regia. Deci, Facultatea de Teatru a universității noastre, se pare, este una în care studenții revin, deci e de bine.

Programul de Coregrafie din cadrul Facultății de Teatru de la Iași dezvoltă multe posibilități pentru cei cu aptitudini, fie că au urmat studii de balet clasic, sau nu. Conf. univ. dr. Lorette Enache este unul dintre cadrele didactice care îi îndrumă pe studenți:

Programul de studii Coregrafie oferă informații, cursuri pentru a crea oportunitatea unui laborator, unor cercetări, unor investigații pe care studentul le are de parcurs pe perioada celor 4 ani, pentru că și noi am trecut la programul de studiu de 4 ani, astfel încât absolventul nostru să se bucure de parcurgerea unor trasee precum arta coregrafică, atelierul de creație coregrafic, dramaturgie coregrafică, analiza procesului coregrafic. Va fi pregătit în creația coregrafică, în mod deosebit în zona dansului contemporan.

Nu numai actoria, regia, sau coregrafia fac parte din opțiunile Facultății de Teatru. Cursurile de la Management Cultural sau Teatrologie, deci, discipline care dezvoltă abilitățile teoretice ale celor apropiați de artele spectacolului, pot fi urmate la universitatea ieșeană. Conf. univ. dr. Călin Ciobotari, director al Școlii Doctorale de Teatru din Iași, este plin de încredere în pespectivele pe care viitorii absolvenți le au:

În primul rând, că Facultatea de Teatru e mai mult decât o facultate, e un fel de introducere în viață. Cred că-i putem spune fără să ezităm în felul acesta. De ce Management Cultural? Pentru că e o criză teribilă în România, la momentul de față, de oameni care să știe să conducă un teatru, bunăoară, sau să conducă un proiect cultural, sau să pună la cale o micro-afacere, sau o afacere mai mare. Și eu cred că Facultatea de Teatru este un start-up excelent pentru genul acesta de antreprenoriat în… în domeniul teatrului. Evident că managementul cultural implică și critica de teatru, într-o formă mai mică sau mai mare. Faptul că eu am terminat Teatrologie, Management Cultural și am două premii UNITER, trebuie să mă laud acum ca să fac promovare Facultății, eu cred că e un argument în plus pentru validitatea acestor studii de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași.

(Radio Iași)