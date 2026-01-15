Ziua Culturii Naționale 2026 la Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 06:49

Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează o serie de evenimente speciale cu ocazia Zilei Culturii Naționale, un tribut adus lui Mihai Eminescu, dar și o celebrare a continuității culturale și creației literare românești prin expoziții speciale, întâlniri cu scriitori și discuții literare.

Joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul „Mihai Eminescu” va avea loc un recital eminescian, susținut de elevi ai Cenaclului literar-artistic „Vânare de gând” din cadrul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” Popești, județul Iași, coordonat de prof. Ionuț Alupoaie. Acest moment precede vernisajul expoziției „Revizorul Mihai Eminescu și școlile ieșene ale anilor 1874-1875”.

Curatoriată de muzeografa Laura Terente, expoziția prezintă activitatea lui Mihai Eminescu ca revizor școlar (1874-1877) pentru județele Iași și Vaslui, evidențiind actualitatea și profunzimea viziunii sale pedagogice după 150 de ani. Vizitatorii vor avea ocazia de a afla soluțiile concrete propuse de Eminescu în rapoarte și adrese oficiale, soluții la problemele reale ale școlii românești rurale din epocă (spații necorespunzătoare, lipsa dotărilor, statutul precar al învățătorului).

Tot joi, începând cu ora 12:30, în sala de conferințe a Casei Muzeelor din Iași va avea loc o întâlnire cu scriitorul Cosmin Perța, autorul trilogiei fantastice „Anisia”. Elevi de gimnaziu ai Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, coordonați de prof. Elena Mănucă, vor dialoga cu invitatul și vor afla mai multe despre curajoasa eroină a îndrăgitei serii. De la ora 15:00, în sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor” – Casa Junimii va avea loc o întâlnire cu actrița și poeta Ada Lupu. Atelierul din seria „Zoon Poetikon”, dedicat volumului „Colțul liniștit al pernei”, va fi prezentat de Luiza Sfîcă, Sara Vieru, Catrinel Pîndaru și moderat de profesorii Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu, coordonatori Alecart.

Evenimentele de la Iași se vor încheia la ora 17:00, la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, cu o întâlnire dintre scriitorii Cosmin Perța și George C. Dumitru, desfășurată sub genericul „Scriitori în dialog” și moderată de Diana Vrabie, muzeografă.

În plus, prin parteneriate cu alte instituții, MNLR Iași va desfășura evenimente și în alte localități din țară. Astfel, în colaborare cu Biblioteca Comunală Corni, județul Botoșani, va avea loc un eveniment dedicat celebrării valorilor culturii românești. În cadrul evenimentului, elevii participanți vor viziona expoziția video-documentar „Octav Băncilă” din seria Art.Spot, o incursiune în viața și creația lui Octav Băncilă, una dintre personalitățile marcante ale artei românești de la începutul secolului XX. Proiectul va fi prezentat prin videoconferință Zoom de Cezara Moraru, muzeografă, cu o introducere realizată de Maria Vasiliu, bibliotecară.

De asemenea, are loc și itinerarea expoziției „Mereu Eminescu” la Brăila, în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I”. Expoziția, deschisă între 15 ianuarie și 22 februarie 2026 la sediul central al muzeului brăilean, prezintă cărți, fotografii, documente și obiecte personale – unele în premieră – care conturează profilul lui Eminescu ca „om deplin al culturii românești”: poet, prozator, ziarist, bibliotecar, revizor școlar și prieten. Evenimentul subliniază recunoștința permanentă a posterității față de poet, evidențiind actualitatea operei sale prin editări, reeditări și traduceri de prestigiu, curator fiind Lăcrămioara Agrigoroaiei, muzeografă.

Mai multe detalii despre evenimentele organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași se află pe site-ul instituției www.muzeulliteraturiiiasi.ro.