Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 13:31

Ateneul Național din Iași organizează în weekend-ul 7-9 noiembrie 2025, Vinerea Culturală, o campanie menită să aducă mai aproape publicul de evenimentele instituției și să ofere experiențe culturale memorabile pentru toate vârstele.

Cu această ocazie, Ateneul lansează o ofertă specială: la două bilete cumpărate, unul este oferit gratuit iar promoția este valabilă pentru spectacolele de teatru și muzică, și unele proiecții de film. De neratat sunt producțiile Bungalow21, Baltagul și Fluturi, fluturi…, alături de cele patru recitaluri de la Palat, evenimente care promit o experiență culturală autentică. De asemenea, ieșenii vor profita de promoție pentru cea mai nouă premieră de teatru, Enigma Otiliei, în regia actriței Erica Moldovan și la conferința Religii seculare susținută de prof. univ. dr. Nicu Gavriluță și prof. univ. dr. Adrian Papahagi.

„Prin acest demers dorim să încurajăm participarea activă a publicului la viața artistică a orașului și să facem cultura mai accesibilă. Credem că experiențele trăite împreună, în jurul artei, ne apropie, ne inspiră și contribuie la dezvoltarea unei comunități culturale vii și solidare”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, manager interimar al Ateneului Național din Iași.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului, de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii, sau online de pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/.

Etichete:
(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 16:04

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor

Învățătorii sunt obligați, din acest an școlar,  să organizeze două ore săptămânale de învățare remedială pentru elevii cu...

(AUDIO) Iași: Orele remediale dau bătăi de cap învățătorilor
Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Fără categorie vineri, 17 octombrie 2025, 16:23

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna...

Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie
Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva
Fără categorie marți, 14 octombrie 2025, 19:41

Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Continuă pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. Peste 15 mii de...

Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva
Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași
Fără categorie joi, 9 octombrie 2025, 12:40

Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași

Peste 30.000 de credincioși s-au închinat la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depuse pe esplanada din faţa Catedralei...

Peste 30.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în prima zi a pelerinajului de la Iași
Fără categorie miercuri, 24 septembrie 2025, 17:34

(AUDIO) Autobuzul ecologic pe hidrogen, prezentat la Iași

Un autobuz  cu propulsie pe bază de hidrogen şi baterii litiu-ion, a fost prezentat, astăzi, la Iaşi. Mijlocul de transport are o capacitate de...

(AUDIO) Autobuzul ecologic pe hidrogen, prezentat la Iași
Fără categorie miercuri, 24 septembrie 2025, 17:02

Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității

Nocturna Bibliotecilor, ediția a XVI-a, 2025 – Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității....

Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității
Fără categorie luni, 22 septembrie 2025, 19:00

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la unu, trei şi cinci ani. Dobânzile sunt de 6,9%, 7,5% şi...

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur
Fără categorie luni, 22 septembrie 2025, 14:59

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor...

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025