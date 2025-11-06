Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 13:31

Ateneul Național din Iași organizează în weekend-ul 7-9 noiembrie 2025, Vinerea Culturală, o campanie menită să aducă mai aproape publicul de evenimentele instituției și să ofere experiențe culturale memorabile pentru toate vârstele.

Cu această ocazie, Ateneul lansează o ofertă specială: la două bilete cumpărate, unul este oferit gratuit iar promoția este valabilă pentru spectacolele de teatru și muzică, și unele proiecții de film. De neratat sunt producțiile Bungalow21, Baltagul și Fluturi, fluturi…, alături de cele patru recitaluri de la Palat, evenimente care promit o experiență culturală autentică. De asemenea, ieșenii vor profita de promoție pentru cea mai nouă premieră de teatru, Enigma Otiliei, în regia actriței Erica Moldovan și la conferința Religii seculare susținută de prof. univ. dr. Nicu Gavriluță și prof. univ. dr. Adrian Papahagi.

„Prin acest demers dorim să încurajăm participarea activă a publicului la viața artistică a orașului și să facem cultura mai accesibilă. Credem că experiențele trăite împreună, în jurul artei, ne apropie, ne inspiră și contribuie la dezvoltarea unei comunități culturale vii și solidare”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, manager interimar al Ateneului Național din Iași.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului, de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii, sau online de pe pagina https://www.ateneuiasi.ro/.