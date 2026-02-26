„SUS E NUMELE MEU, ILA!” Scenarista Andreea Ionescu-Berechet își lansează astăzi, la Iași, primul roman .

#StareaEducației (INTERVIU) Dascălii amenință cu proteste și grevă generală. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ Botoșani. ”Legea 141 a produs un dezastru în învățământ. Cred că ar trebui să avem un ministru care să nu urască angajații din acest domeniu.”/ Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iași: ”Foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu catedre incomplete.”
Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” a anunțat că va organiza o grevă de avertisment de două ore în perioada simulărilor...