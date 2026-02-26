„SUS E NUMELE MEU, ILA!” Scenarista Andreea Ionescu-Berechet își lansează astăzi, la Iași, primul roman

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 10:01

Omul care aduce vestea

Joi, 26 februarie 2026, de la ora 18.00, la Casa Cărții, ne întâlnim cu autoarea și invitații săi.

Cine este Ila? Am aflat astăzi, în Bună Dimineața, Radio România Iași, de la scenarista Andreea Berechet.