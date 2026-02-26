Ascultă Radio România Iași Live
„SUS E NUMELE MEU, ILA!” Scenarista Andreea Ionescu-Berechet își lansează astăzi, la Iași, primul roman 

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 10:01

Omul care aduce vestea
„SUS E NUMELE MEU, ILA!” Scenarista Andreea Ionescu-Berechet își lansează astăzi, la Iași, primul roman .
Joi, 26 februarie 2026, de la ora 18.00, la Casa Cărții, ne întâlnim cu autoarea și invitații săi.
Cine este Ila? Am aflat astăzi, în Bună Dimineața, Radio România Iași, de la scenarista Andreea Berechet.

(Radio Iași/ Adina Șuhan)

