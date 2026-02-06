Suceava: Preşedintele CJ anunţă lansarea licitaţiei pentru noul terminal al Aeroportului Ştefan cel Mare

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 12:02

Consiliul Judeţean Suceava a lansat procedura de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia Terminalului 3 de la Aeroportul Internaţional ‘Ştefan cel Mare’ Suceava, a anunţat preşedintele CJ, Gheorghe Şoldan.

Potrivit acestuia, noul terminal va avea aproape 11.000 de metri pătraţi, fiind de trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc. El va permite deservirea unui trafic de peste 2.000.000 de pasageri pe an şi un flux de minimum 500 de pasageri pe oră.

Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie este de aproximativ 167,5 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 33 de milioane de euro.

‘Câştigătorul licitaţiei va avea la dispoziţie 24 de luni pentru executarea contractului: 5 luni pentru proiectare şi 19 luni pentru execuţie. Lucrările se vor desfăşura fără blocarea activităţii aeroportului, astfel încât traficul aerian şi fluxul de pasageri să fie asigurate pe toată durata contractului’, a precizat Şoldan.

Terminalul va avea regim de înălţime P+1+2 parţial şi va fi conectat de clădirile existente printr-o pasarelă pietonală acoperită, care va asigura fluxul pasagerilor între zona non-Schengen şi noua aerogară. (Agerpres/ FOTO aeroportsuceava.ro)