ROBOR la trei luni a coborât vineri la 5,85%

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 12:06

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri la 5,85% pe an, de la 5,87% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,93% pe an, de la 5,95%/an joi, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,09%/an, de la 6,11%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)