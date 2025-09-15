Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Primul festival dedicat literaturii Young Adult în Vaslui – FestivalYA 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 11:00

Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025, găzduiește FestivalYA

Festivalul aduce în oraș evenimente tematice, dezbateri inovatoare și ateliere creative, menite să creeze un spațiu de dialog real, față în față, între adolescenți și comunitatea creativă. Printre numele importante care vor fi parte din program: Marius Chivu (scriitor), Laura Nowlin (scriitoare), Travis Baldree (scriitor) și Mihail (cântăreț).

FestivalYA reunește:

  • întâlniri cu autori YA contemporani, români și internaționali,
  • workshopuri pe teme relevante pentru adolescenți (scriere creativă, identitate, prietenie, activism),
  • formare de comunități offline – un „network de dialog” în jurul cărților și ideilor.

Scopul festivalului este de a inspira lectura ca act social, de a conecta tinerii prin lectură, atitudini deschise și responsabilitate civică.

„FestivalYA nu este doar un festival de carte, ci un spațiu unde lectura devine experiență vie și dialog autentic. La Vaslui, Capitala Tineretului din România 2025, aducem împreună autori, idei și comunități, pentru a oferi adolescenților curajul de a-și descoperi vocea și de a privi lectura ca pe un instrument de dezvoltare personală și socială. Împreună cu partenerii noștri, credem în puterea culturii de a inspira, provoca și conecta generații.” – Diana Mazga, manager festival & librar-șef Cărturești Vaslui

Lectura în România și nevoia FestivalYA

Date recente arată că România se confruntă cu un deficit de interes pentru lectură în rândul tinerilor. Statisticile Eurostat indică faptul că mai puțin de 30% dintre români citesc cel puțin o carte pe an, iar cumpărarea de cărți tipărite este extrem de scăzută. Aceste date sugerează că literatura, în special cea Young Adult (YA), are nevoie de un context care să o facă atractivă, relevantă și accesibilă tinerilor. FestivalYA 2025 răspunde acestei provocări printr-o abordare modernă: transformă lectura într-o experiență socială, interactivă și creativă.

Evenimentul va avea loc în locații din Vaslui, dar cuprinde și conținut online, pentru a menține spiritul hibrid care caracterizează edițiile recente. Unele întâlniri cu scriitori internaționali vor fi transmise live la centrul ZBOR Hub din Vaslui.

FestivalYA este un concept Cărturești, iar ediția organizată la Vaslui este sub egida VSCTRo (Vaslui Capitala Tineretului din România 2025)

Organizatori: Primăria Municipiului Vaslui

Parteneri: Federația Tinerilor din Vaslui

Sponsor principal: BCR

