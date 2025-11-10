Ascultă Radio România Iași Live
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 15:25

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti.

Va fi prima vizită externă pe care şeful Guvernului moldovean o va face de la învestirea în funcţie. El are programată o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, va fi primit de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi va avea, de asemenea, discuţii cu reprezentanţii Parlamentului de la Bucureşti, dar şi o întrevedere cu Margareta, Custodele Coroanei Române. (Rador/ FOTO radiochisinau.md)

 

