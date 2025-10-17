Noul legislativ de la Chişinău va fi convocat în prima sa şedinţă pe 22 octombrie

17 octombrie 2025

Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă şedinţă săptămâna viitoare, miercuri, pe 22 octombrie.

Radio Chişinău transmite că preşedinta Maia Sandu a semnat vineri decretul prin care convoacă noul legislativ, după ce joi Curtea Constituţională de la Chişinău a validat scrutinul de la sfârşitul lunii septembrie.

Noul parlament, în care Partidul Acţiune şi Solidaritate – de orientare pro-europeană – are majoritate absolută, va trebui să învestească un nou guvern. Actualul premier, Dorin Recean, a anunţat că se retrage din politică şi din viaţa publică.

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, economist şi profesor universitar, în vârstă de 61 de ani, va fi propus să preia şefia Guvernului de la Chişinău.(Rador/ FOTO radiochisinau.md)