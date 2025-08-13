Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, propune introducerea unei taxe pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 16:36

Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

Este una dintre măsurile luate în calcul pentru reducerea deficitului bugetar, din care statul ar putea încasa 1,3 miliarde de lei, potrivit estimărilor.

Alexandru Nazare a explicat că în ultimii ani numărul acestor colete a crescut foarte mult, afectând comerţul online din România.

Alexandru Nazare: Vorbim de aproape 40.000 antreprenori români care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zonE extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Ca atare, propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zone extracomunitare în România şi cele care vin prin alte hub-uri în România.

Tot miercuri, el a anunţat şi un nou sistem de taxare a profitului exportat de companiile multinaţionale.(Rador/ FOTO facebook.com/alexandru.nazare)