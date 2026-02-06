Ascultă Radio România Iași Live
Începe o nouă ediţie a programului de titluri de stat Fidelis

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 12:04

O nouă ediţie a programului de titluri de stat Fidelis începe astăzi.

Este derulată de Ministerul Finanţelor, iar dobânzile sunt de până la 6% pentru emisiunile în euro şi de până la 7,25% pentru emisiunile în lei.

Programul se numeşte Fidelis 2 şi se va desfăşura în perioada 6-13 februarie.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, se pot înscrie prin intermediul băncilor partenere la achiziţia acestor titluri de stat, care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Există şi o tranşă specială de titluri Fidelis, emise în lei, cu scadenţa la doi ani, dedicată tuturor celor care au donat sânge începând cu 1 august 2025. Această secţiune va avea o dobândă de 7,15%.

Cei care investesc în aceste titluri au posibilitatea de a le vinde înainte de maturitate.

Veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.(Rador/ FOTO facebook Ministerul Finanțelor)

