In memoriam Adrian Grăjdeanu (1945-2026), fost redactor Radio Iași

Publicat de petronelamihai, 6 februarie 2026, 15:06



Născut la 20 ianuarie 1945, în Mărășești, județul Vrancea, jurnalistul Adrian Grăjdeanu a trecut la cele veșnice la începutul lunii februarie 2026 (slujba de înmormântare, joi, 5 februarie 2026), la Iași.

Radio Iași aduce un pios omagiu unui jurnalist care și-a dedicat întreaga viață radioului, cărții și culturii – un profesionist apreciat de public și de confrații săi pentru rigoarea, discreția și onestitatea cu care a slujit profesia.

Adrian Grăjdeanu a intrat în universul Radio Iași mai întâi ca student și colaborator, în perioada 1966–1969, ani pe care îi considera decisivi pentru formarea sa profesională. Prima sa colaborare radiofonică a fost o prezentare editorială – autobiografia lui Jean-Jacques Rousseau –, într-o rubrică dedicată aparițiilor de carte, moment pe care îl evoca drept debutul său autentic la microfon.

Angajat ulterior prin repartiție guvernamentală, Adrian Grăjdeanu a lucrat într-o redacție în care radioul însemna (și înseamnă) disciplină, rigoare și responsabilitate față de ascultători, iar munca de echipă era esențială.

O perioadă îndelungată, Adrian Grăjdeanu a activat în cadrul Redacției Actualități/Știri, unde fiecare cuvânt rostit avea greutate, iar el era întotdeauna conștient de responsabilitatea mesajului transmis. Profesionalismul său și atenția la detalii au făcut din vocea sa una respectată și neuitată.

Deși jurnalist prin profesie, Adrian Grăjdeanu s-a definit mereu drept profesor prin vocație. Această dimensiune s-a regăsit constant în activitatea sa: în modul de a explica, de a contextualiza, de a ordona informația. A format oameni și a transmis nu doar cunoștințe, ci și o etică a profesiei.

După pensionare, Adrian Grăjdeanu a rămas aproape de Radio Iași și de viața culturală a orașului. A revenit de mai multe ori ca invitat la Radio Iași. Vorbea cu luciditate și cu sinceritate despre felul în care percepea radioul și mass-media contemporană, dar și despre diferențele dintre generații, ritmuri și valori. Discursul său era lipsit de nostalgie gratuită, dar plin de memorie vie și de reflecție critică.

În cadrul podcastului De la Radio, realizat de George Marici, a făcut mărturisiri sincere despre începuturile carierei sale de radiofonist și despre atmosfera din redacțiile de altădată, conștient fiind de actualele transformări profunde ale presei.

(Fragment din podcastul „De la Radio”, în care Adrian Grăjdeanu vorbește despre începuturile sale la Radio Iași, despre emoția primei colaborări și despre rigorile radioului din anii ’60)

(jurnalistul Adrian Grajdeanu)

În perioada de după pensionare, Adrian Grăjdeanus-a dedicat intens scrisului și umorului.

A fost o prezență constantă în cenaclurile literare și de epigramă din Iași și a inițiat revista de umor și atitudine „Scârț!”, pe care a coordonat-o timp de peste un deceniu în calitate de redactor-șef. Publicația a apărut cu consecvență, în condiții adesea dificile, devenind un reper al umorului inteligent și al spiritului critic.

Adrian Grăjdeanu credea cu tărie că umorul este o formă de supraviețuire și afirma adesea: „Cine nu are umor, moare repede”. Această convingere i-a definit atât scrisul, cât și felul de a fi – direct, lucid, autoironic.

A avut un fiu, Radu Adrian Grăjdeanu, stabilit în Statele Unite ale Americii, nume cu care este semnat volumul „Argonaut în America” (Iași, Editura Demiurg, 1996), informație consemnată și în lucrarea Scriitori și publiciști ieșeni contemporani. Aniversări și comemorări (Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, 2018).

Până în ultimii ani, Adrian Grăjdeanu a rămas un spirit atent și prezent, un om care asculta radioul cu urechea profesionistului și care nu s-a desprins niciodată de meserie. „Nu ascult alt radio decât Radio Iași”, mărturisea, cu atașamentul celui care a crescut odată cu instituția.

Prin voce, prin scris și prin memoria lăsată în urmă, Adrian Grăjdeanu rămâne parte din istoria Radio Iași și din patrimoniul cultural al orașului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!