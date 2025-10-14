Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Mii de pelerini la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 19:41

Continuă pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia.

Peste 15 mii de pelerini aşteaptă încă la rând, pentru a se închina la sfintele moaște, iar de la începutul pelerinajului, pe la raclă au trecut aproximativ 190 de mii de credincioși.

Astăzi, peste 30 de mii de persoane au participat la Sfânta Liturghie, oficiată cu prilejul Hramului Cuvioasei Parascheva, de un sobor de înalţi ierarhi, din ţară şi străinătate, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Mâine se încheie sărbătorile prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar moaștele Sfântului Grigore Palama se vor reîntoarce în Grecia. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

