Guvernul a adoptat metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor de la liceele militare

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 18:55

Executivul a aprobat în şedinţa de astăzi, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor de la liceele militare.

Suma necesară pentru acordarea burselor în acest an este estimată la peste 4 miliarde de lei.

Ministerul Educaţiei va acorda patru tipuri de burse: de merit, în valoare de 450 de lei pe lună, acestea se acordă unui procent de până la 15% din efectivul fiecărei clase de gimnaziu şi liceu, cu o medie generală de cel puţin 9. Aceste burse se vor acorda şi pentru performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare, naţionale şi internaţionale. Bursele sociale sunt în cuantum de 300 de lei pe lună şi se acordă elevilor din mediile socioeconomice dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale şi au scopul de a preveni abandonul şcolar. Bursele tehnologice sunt tot de 300 de lei pe lună şi le vor primi elevii din învăţământul profesional şi tehnologic, care promovează toate disciplinele cu calificativul foarte bine şi care au obţinut în media 10 la purtare în anul şcolar anterior. Bursele pentru mame minore, în cuantum de 700 de lei pe lună, se vor acorda elevelor care s-au întors la şcoală după ce au născut. Plata burselor se face lunar de către unităţile de învăţământ până la data de 20 a fiecarei luni, pentru luna precedentă, cu excepţia lunii septembrie, care se plăteşte în octombrie. (Rador/ FOTO gov.ro)