Femeie din Iași arestată preventiv pentru tentativă de omor



O femeie care a înjunghiat un bărbat pe stradă, arestată preventiv pentru tentativă de omor

O femeie cercetată pentru tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat pe stradă, a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, a anunţat marţi, printr-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Conform sursei citate, din probatoriul administrat reiese că în cursul zilei de 7 martie, în jurul orei 08:00, pe fondul unui conflict spontan, femeia l-a atacat pe bărbat cu un obiect tăietor-înţepător, posibil cuţit, în timp ce acesta se afla pe strada Vitejilor din municipiul Iaşi, în proximitatea Bisericii Învierea Domnului.

Potrivit procurorilor, femeia a aplicat doar o singură lovitură în zona stângă a toracelui, victima fiind ulterior preluată şi transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgenţă.

‘Pentru identificarea, prinderea autorului infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al IPJ Iaşi – Serviciul de Investigaţii Criminale. Menţionăm că referatul cu propunere de arestare a fost trimis spre competentă soluţionare la Tribunalul Iaşi, care, prin minuta din data de 8 martie, a dispus arestarea preventivă a inculpatei B.N.D. pentru o perioadă de 30 zile’, se menţionează în comunicatul de presă.

(Sursa Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)