(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 18:20

Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, și-a recunoscut vina într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava.

Edilul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției după ce a fost acuzat de luare de mită și abuz în serviciu.

Cu mai multe detalii vine corespondenta noastră, Gina Poenaru: Procurorii au propus o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani, precum și interzicerea unor drepturi pentru aceeași perioadă. Printre acestea se numără dreptul de a alege și de a fi ales. Potrivit anchetatorilor, în 13 august 2024, în legătură cu atribuțiile sale privind aprobarea și urgentarea plăților pentru lucrări publice, Dan Oloeriu ar fi pretins, direct, de la omul de afaceri Marcel Bârsan, administratorul de fapt al societății Cornell’s Floor SRL, plata unor facturi pentru materiale de construcții. Procurorii DNA susțin că, la finalul lunii august 2024, primarul ar fi primit materiale de construcții în valoare de peste 75 de mii de lei, precum și promisiunea livrării unei cantități de beton și efectuarea unor lucrări de excavații pentru construcția unui imobil personal. Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie au sesizat Tribunalul Botoşani cu privire la acest acord.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)