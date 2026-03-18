Lansare de carte la Muzeul Etnografic al Moldovei: „Scoarţe, covoare, drăgare”

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 11:07


Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vineri, 20 martie 2026, ora 12.00, în Sala „Petru Caraman”, evenimentul de lansare a volumului „Scoarţe, covoare, drăgare. Studiu introductiv, aparat critic şi corpus de documente”, semnat de reputaţii etnologi Ion H. Ciubotaru (1940 – 2025) şi Silvia Ciubotaru.

Apărută în anul 2025 la Editura Palatul Culturii Iaşi, lucrarea are în centrul atenţiei colecţia Muzeului Etnografic al Moldovei, mai exact scoarţele, covoarele şi drăgarele deţinute de muzeul ieşean, considerate de autori adevărate mărci de identitate, în care se îmbină frumosul, utilitarul şi valorile rituale ori ceremoniale.

 „Comorile țesute ale Muzeului Etnografic al Moldovei se regăsesc în această lucrare cu adevărat monumentală, pentru care atât specialiștii, cât și publicul preocupat de tradițiile și rădăcinile noastre, vor fi mereu recunoscători autorilor”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Volumul va fi prezentat de dr. Silvia Ciubotaru, dr. Ioana Repciuc, cercetător științific la Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, şi prof. univ. dr. Ion Solcanu. Întâlnirea va fi moderată de Victor Munteanu, șeful Muzeului Etnografic al Moldovei.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

