Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:49

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio, cu un concert susţinut de un ansamblul „Il Gardellino”. Formaţia este cunoscută pe plan mondial pentru autenticitatea interpretărilor pe instrumente de epocă.

„Ofranda muzicală” de Bach, care va fi prezentată la deschidere, este o adevărată demonstraţie compoziţională, a apreciat, pentru Radio România Muzical, Jan De Winne, fondator şi directorul ansamblului.

Jan De Winne: Întregul concept al „Ofrandei muzicale” porneşte de la ideea unui dar oferit regelui Frederic cel Mare. Când a ajuns la castel, regele a anulat concertul programat spunând: „Bach este aici”. Era foarte mândru de noile sale instrumente piano forte şi a dorit ca Bach să le încerce. I-a oferit o temă pe care să improvizeze, pentru că Bach era renumit ca improvizator. Regele i-a cerut să creeze pe loc o fugă pe 3 voci pe această temă, iar a Bach a improvizat imediat.

Apoi, pentru a-l provoca, l-a întrebat dacă poate improviza o piesă la 6 voci. Bach, observând că tema era foarte complexă şi ingenioasă, dar şi foarte frumoasă, a ales să improvizeze la 6 voci pe o altă temă a sa, dar a decis să compună ulterior o /…/ la 6 voci pe care să il trimită regelui. Întors acasă, în câteva luni Bach a compus întreaga „Ofrandă muzicală” pe baza temei dată de rege.

Până la finalul lunii sunt programate, în capitală, alte 8 spectacole, la Sala Radio, Ateneul Român, dar şi în Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.