Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 08:49

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio, cu un concert susţinut de un ansamblul „Il Gardellino”. Formaţia este cunoscută pe plan mondial pentru autenticitatea interpretărilor pe instrumente de epocă.

„Ofranda muzicală” de Bach, care va fi prezentată la deschidere, este o adevărată demonstraţie compoziţională, a apreciat, pentru Radio România Muzical, Jan De Winne, fondator şi directorul ansamblului.

Jan De Winne: Întregul concept al „Ofrandei muzicale” porneşte de la ideea unui dar oferit regelui Frederic cel Mare. Când a ajuns la castel, regele a anulat concertul programat spunând: „Bach este aici”. Era foarte mândru de noile sale instrumente piano forte şi a dorit ca Bach să le încerce. I-a oferit o temă pe care să improvizeze, pentru că Bach era renumit ca improvizator. Regele i-a cerut să creeze pe loc o fugă pe 3 voci pe această temă, iar a Bach a improvizat imediat.

Apoi, pentru a-l provoca, l-a întrebat dacă poate improviza o piesă la 6 voci. Bach, observând că tema era foarte complexă şi ingenioasă, dar şi foarte frumoasă, a ales să improvizeze la 6 voci pe o altă temă a sa, dar a decis să compună ulterior o /…/ la 6 voci pe care să il trimită regelui. Întors acasă, în câteva luni Bach a compus întreaga „Ofrandă muzicală” pe baza temei dată de rege.

Până la finalul lunii sunt programate, în capitală, alte 8 spectacole, la Sala Radio, Ateneul Român, dar şi în Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României.

Etichete:
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 12:25

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!

MARȚI, 04 noiembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Braunstein RECITAL – DUO CAMERAL MIHAI AILENEI – clarinet CORNEL VOICESCU –...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!
Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 10:35

Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”

Poezie în spațiul public – ediția a II-a Ediția  „POEZIE ȘI INGINERIE”  2 noiembrie 2025, ora 11.  Palatul Culturii Iași, Sala...

Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”
Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași
Evenimente vineri, 31 octombrie 2025, 06:15

Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, invită publicul să...

Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași
Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii
Evenimente marți, 28 octombrie 2025, 10:11

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie...

Violoncellissimo, în al 7-lea turneu naţional, a cucerit publicul din întreaga țară. Turneul Național Clasic la puterea a treia se încheie la Iași, pe 8 noiembrie, la Palatul Culturii
Evenimente marți, 28 octombrie 2025, 10:00

Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –

Sâmbătă, 1 noiembrie  2025, ora 12.00, la CASA MUZEELOR IAȘI, invităm iubitorii de literatură la o întâlnire cu autori italieni: Cinzia Demi...

Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –
Evenimente luni, 27 octombrie 2025, 12:25

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași

Scenariul unui film de referință pentru cinematografia românească, „A fost sau n-a fost?”, scris de Corneliu Porumboiu și devenit primul...

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași
Evenimente joi, 23 octombrie 2025, 10:15

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar

În luna noiembrie, Palatul Culturii din Iași în colaborare cu invitații Ateneului Național din Iași, vă invită la trei recitaluri...

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar
Evenimente miercuri, 22 octombrie 2025, 13:16

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România

Inaugurarea unui obiect unicat în România, singurul craniu de Mammuthus trogontherii, cu o vechime de aproximativ 350.000 ani, va avea loc...

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România