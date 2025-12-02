„Viața fără violență”: Campanie SoS Surâs despre efectele relațiilor toxice asupra sănătății. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 2 decembrie 2025, 10:05





„Viața fără violență. Alege empatia, nu furia!”, proiect marca Asociația SoS Surâs.

Medicul Roxana Popa, presedintele asociației și Florina Vîrnă, medic specialist psihiatru, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul Asociației SoS Surâs

„Relațiile toxice te pot îmbolnăvi – la propriu.

A fi într-o relație toxică poate fi chiar mai dăunător pentru sănătatea ta decât moștenirea genetică. De ce? Studiile arată că stresul constant pe care îl simți într-o astfel de relație îți afectează corpul în moduri subtile, dar puternice, iar când nu mai poate duce, începe să cedeze.

Dacă ai fost sau ești într-o relație toxică, știi deja ce presupune asta și știi că nu este deloc ușor. Partenerul/a:

– te critică constant și te învinovățește pentru orice;

– nu își asumă responsabilitatea pentru faptele sale și nu își recunoaște greșelile;

– are accese de furie, țipă, face crize sau reacționează necontrolat;

– folosește violența fizică sau te forțează să faci lucruri intime împotriva voinței tale;

– îți ignoră nevoile sau devine defensiv/ă dacă vrei să vorbești despre ele;

– te izolează de prieteni și de familie;

– te controlează și te manipulează;

– te desconsideră, te umilește, te jignește;

– nu este interesat în mod real de viața ta, de ce simți sau ce ai nevoie;

– se închide atunci când apare un conflict – în loc să încerce să rezolve problemele, se bosumflă, se supără pe tine, refuză comunicarea, te ignoră, te face să te simți vinovat/ă și tot tu trebuie să-l/o împaci.

Dacă trăiești în acest fel, sistemul tău nervos, în lipsa unor momente de siguranță reală, rămâne activat în modul „luptă sau fugi”. Asta duce la un exces de stres și de cortizol în organism. Cu timpul, acest surplus poate duce la dureri fizice, boli și chiar afecțiuni grave.

Pe termen scurt, s-ar putea să simți:

– neliniște constantă;

– hipervigilență;

– gânduri repetitive;

– tulburări de somn;

– dureri inexplicabile în corp;

– tensiune musculară;

– dificultăți de respirație.

Pe termen lung, pot să apară:

– probleme cu tiroida;

– dureri cronice;

– boli autoimune;

– fibromialgie;

– anxietate;

– depresie;

– tulburare complexă de stres posttraumatic (apare ca urmare a unor traume repetate și cumulative);

–în unele cazuri, chiar risc crescut de cancer.

Acest lucru se întâmplă deoarece răspunsul la stres al corpului tău rămâne constant activat, iar corpul nu revine niciodată la starea de echilibru (homeostazie), în care toate sistemele funcționează optim.

Ce este de făcut?

Nu este suficient să „gândești pozitiv”. Dacă ai trăit într-un mediu toxic, corpul tău a fost învățat să supraviețuiască, nu să se vindece. De aceea, primul pas este să oprești expunerea la factorul toxic – adică să ieși din relația care îți provoacă suferință.

Dacă nu poți pleca imediat, începe să te protejezi pas cu pas: fă-ți un plan pentru siguranța ta, caută oameni de încredere care să te susțină și apelează la ajutorul unui psihoterapeut.

Eliberarea de acest stres reduce inflamația din corp, îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar și reactivează capacitatea naturală de reparare a organismului. Astfel, poți să-ți recâștigi echilibrul și puterea, chiar și după o lungă perioadă de suferință.

Poate că te-ai obișnuit cu neliniștea, durerea, lipsa de siguranță, dar asta nu înseamnă că ele sunt normale, că asta este firesc să trăiești în relația ta. Nu este „normal”, chiar dacă vezi asta peste tot în jurul tău, ci este abuz.

Corpul tău îți vorbește, ascultă-l! Nu ai de ce să te simți vinovat pentru că alegi să te îndepărtezi de ce te îmbolnăvește.

Ursula Sandner

